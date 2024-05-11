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印度从马尔代夫撤出所有军事人员

2024年05月11日14:14 | 来源：新华网
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新华社北京5月11日电 应马尔代夫方面要求，印度驻马最后一批军事人员10日从马尔代夫撤出。至此，印度已从马尔代夫撤出所有军事人员。

马尔代夫外交部一名不愿公开姓名的官员告诉法新社，第三批，即最后一批共27名印军事人员10日从马尔代夫撤出。

这是2022年1月7日在马尔代夫首都马累拍摄的游艇码头。新华社记者唐璐摄

这是2022年1月7日在马尔代夫首都马累拍摄的游艇码头。新华社记者唐璐摄

第一批约25名驻马军事人员于3月撤出。据双方多名官员的说法，截至本月7日，另有51名印军事人员离开马尔代夫。

印外交部发言人兰迪尔·贾伊斯瓦尔9日说，印方撤出的军事人员已由文职“技术人员”取代。

穆罕默德·穆伊兹去年11月17日宣誓就任马尔代夫总统。他在发表就职讲话时承诺，将确保马尔代夫没有任何外国军事存在，以维护国家独立和主权。次日，穆伊兹在会见印度政府代表时正式要求印方从马撤出军事人员。

按照双方先前达成的协议，印度须在今年5月10日前召回所有驻马军事人员，此前由印度军事人员从事的工作将由印度派出的非军事人员接手。（刘江）

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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