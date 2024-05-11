新华社北京5月10日电 题：引领中匈关系不断迈向更高水平

辛识平

5月的匈牙利大平原田野飘香，见证中匈关系发展的历史性时刻：习近平主席同匈牙利总理欧尔班宣布，将中匈关系提升为新时代全天候全面战略伙伴关系。“名非天造，必从其实。”从2017年建立全面战略伙伴关系，到如今的新时代全天候全面战略伙伴关系，名称变化的背后，是中匈关系提质升级、开辟友好合作新篇章的时代进程。

特殊的时间节点，总能赋予人们深刻启迪。今年是中匈建交75周年。75年来，两国关系保持平稳健康发展，如今正处于历史最好时期。访问期间，习近平主席回望历史，总结“坚持平等相待”“坚持互信互助”“坚持合作共赢”“坚持公平正义”等宝贵经验；着眼未来，与匈牙利领导人深入交换意见，达成广泛共识，见证了一系列重要双边合作文本交换。当前，中国和匈牙利都处在各自发展的重要时期，两国关系发展迎来新的重要契机。有传统友谊的历史积淀，有携手合作的现实需要，中匈关系的提质升级可谓顺时应势、水到渠成。

翻开两国发表的《中华人民共和国和匈牙利关于建立新时代全天候全面战略伙伴关系的联合声明》和访问成果文件清单，一系列具体举措，旨在推动双方合作走深走实。从进一步发挥领导人交往的战略引领作用，到坚定支持彼此维护国家主权、安全和领土完整；从继续引领共建“一带一路”合作和中国－中东欧国家合作正确方向，到深化农业、金融、科技创新等多领域互利合作，中匈关系的内涵不断充实，外延持续拓展，为中匈友好注入新动力，为两国发展带来新机遇。

中匈关系的高水平发展，得益于各领域合作的“硬支撑”，也离不开民心的“软联通”。访问期间，习近平主席提到一个感人的细节。下飞机时向习近平主席献花的大学生，正是15年前到访匈牙利时向他献花的小姑娘。岁月流逝，不变的是两国人民的深厚情谊。随着中匈人文交流日益密切，人民友好基础越筑越牢：这是“匈牙利扬琴”辛巴龙和中国扬琴合奏《茉莉花》的同频共振，是匈牙利持续升温的“中文热”，是中欧班列和直航班机织密的交通网络……此次双方达成的成果文件中，人文交流占据了重要篇幅。从布达佩斯中国文化中心启动运营，到加强电影、旅游和媒体等领域合作，都在架设民心相通的桥梁，为新时代中匈关系的发展厚植社会根基、注入澎湃动力。

中国人民坚信“大道不孤，众行致远”，匈牙利谚语也说，结伴才能走得更远。新时代新征程上，中国与匈牙利携手同行，继续做互信互助的好朋友、合作共赢的好伙伴，以建立新时代全天候全面战略伙伴关系为契机，必能为两国合作注入新的强大动力，并引领中国-中东欧国家合作走深走实，推动中欧关系行稳致远，为世界和平发展注入更多正能量。

(责编：王禹蘅、崔译戈)