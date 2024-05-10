新华社突尼斯5月8日电（记者黄灵 王一盛）由中国企业承建的突尼斯凯鲁万100兆瓦光伏电站8日在凯鲁万省举行开工仪式。这是突尼斯目前最大的在建光伏电站项目。

这是5月8日在突尼斯凯鲁万省拍摄的光伏电站项目开工仪式现场。新华社发（阿代尔摄）

突尼斯负责能源转型事务的国务秘书瓦埃勒·舒沙纳当天在开工仪式上对记者说，该项目开工建设是突尼斯推动能源多元化、实现能源转型战略的重要一步。中国在全球可再生能源领域发挥着重要引领作用，突方对中国企业承建这个项目充满信心，希望与中国企业的合作能使突尼斯在人员和技术方面得到提高。

该项目位于突尼斯中部凯鲁万省，由中国能源建设集团天津电力建设有限公司（天津电力）和中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司组成的联营体负责设计、采购、施工、调试和运维。

5月8日，在突尼斯凯鲁万省，两名工人演示安装太阳能光伏板。新华社发（阿代尔摄）

天津电力负责该项目的经理徐志勇对记者说，该项目有望为当地培养大批新能源建设和施工人才，也有助于将中国先进的新能源技术和产品引进突尼斯。

据西北电力设计院项目经理王文海介绍，该项目可运行25年，发电量将达55亿千瓦时。

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