新华社布达佩斯5月9日电 题：在“黄金航道”上共创中匈关系美好未来——习近平主席署名文章引发匈牙利各界和欧洲多国人士热烈反响

新华社记者陈浩 单玮怡 张兆卿

5月8日，在赴布达佩斯对匈牙利进行国事访问之际，国家主席习近平在匈牙利《匈牙利民族报》发表题为《携手引领中匈关系驶入“黄金航道”》的署名文章。

习近平主席的署名文章引发匈牙利各界和欧洲多国人士热烈反响。他们表示，习近平主席对匈牙利进行国事访问对于中匈关系发展具有里程碑式的意义，相信此访将推动两国续写友好新故事、绘就合作新篇章，将中匈全面战略伙伴关系推向新的高度，并引领中国－中东欧国家合作走深走实，推动中欧关系行稳致远，为世界和平发展注入更多正能量。

肝胆相照 友好情谊源远流长

5月的布达佩斯天蓝如洗，在地标性建筑、横跨多瑙河的伊丽莎白桥上，中匈两国国旗迎风飘扬。对于习近平主席的到访，匈牙利各界人士表示热烈期待和欢迎。

近年来，在两国领导人的战略引领下，中匈关系保持高水平发展，两国高层交往密切，政治互信持续深化，各领域合作扎实推进、成果丰硕，为两国人民带来切实利益。习近平主席的署名文章以驶入“黄金航道”作比喻，展现了双边关系进入历史最好时期。

在匈牙利国家经济部部长纳吉·马顿看来，匈中关系的航船驶入“黄金航道”，离不开两国领导人的战略引领、定向把舵。他说，匈中领导人互动密切，习近平主席去年10月在与欧尔班总理会见后，时隔约半年即出访匈牙利，这对于匈牙利来说“是一件非常荣幸的事”，期待两国领导人共同为双方务实友好合作开辟新前景。

匈牙利是最早承认并同新中国建交的国家之一，两国传统友谊源远流长。建交75年来，中匈两国始终相互尊重、相互理解、相互支持、相互信任，树立了新型国际关系的良好典范。

“肝胆相照的好朋友”“合作共赢的好伙伴”“互学互鉴的好朋友”——习近平主席在署名文章中对中匈情谊的三个形象概括，得到匈方积极响应。纳吉·马顿表示，匈牙利同中国视彼此为朋友和平等伙伴，双方不仅在政治层面不断加强互信，也在民众间建立起深厚友谊，尊重彼此文化。“我们与中国一直保持着非常牢固的友好关系，两国经贸和人文交流取得显著成效。”

“志合者，不以山海为远”，刊登该文的《匈牙利民族报》总编辑内泽·拉斯洛非常赞同其中对于匈中关系发展的深入论述。内泽说，匈中两国友好往来历史悠久，两国友谊深入人心。“习近平主席此次来访对匈中关系的持续发展具有重要推动意义。”

布达佩斯市民内梅特·佐尔坦当天在手机上阅读了这篇署名文章，文中对两国友谊的论述令他印象十分深刻。“署名文章精炼总结了两国互利友好、共同发展的伙伴关系，习近平主席如此重视中匈友谊让我们感到非常喜悦。”内梅特说，“我在日常生活中感受到身边的中国产品、中国元素越来越多，周围也有更多人对中国文化产生兴趣。”

“署名文章高屋建瓴，不仅回顾总结了过去75年匈中关系的发展历程，同时阐述了未来两国关系发展的指导方针。”《匈牙利民族报》网站总编拉斯洛·达维德表示，对于绘就两国关系发展的新蓝图，习近平主席此访“具有重要的历史意义”。

携手共赢 为两国人民带来切实利益

如今在匈牙利，可以看到中国企业制造的新能源汽车行驶在大街小巷，中企在匈建成欧洲首个5G智慧铁路港，中企投资建设的光伏项目助力匈牙利实现可再生能源发展目标；在中国，匈牙利的牛肉、托卡伊葡萄酒等优质农牧产品走入千家万户，匈牙利公司开发的“魔墙”互动技术应用在故宫博物院等大型场馆……近年来，中匈互联互通不断深化，双方合作给两国人民带来实实在在的好处。

“两国合作结出累累硕果，焕发出勃勃生机。”对署名文章关于中匈务实合作的这一阐述，匈牙利约翰·冯·诺伊曼大学欧亚中心主任霍尔瓦特·列文特（中文名乐文特）深有感触。他说，近年来，匈中两国在基础设施、金融、经济、物流等领域的合作日益密切。中国拥有广阔市场，在多个领域拥有先进技术，是匈牙利的重要合作伙伴。

匈中友好协会主席纳吉·尤迪特·埃娃尤其关注两国在新能源领域的合作。近年来，宁德时代、蔚来、比亚迪等中国企业在匈牙利投资设厂，她认为这些投资对匈牙利的经济增长作出了重要贡献，凸显两国在经济领域合作日益紧密。“两国合作助力匈牙利加速绿色转型，为当地创造就业机会，为许多匈牙利企业带来更好的发展前景。”

匈牙利是首个同中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家，高质量共建“一带一路”成为中匈两国合作持续升级的重要内容，署名文章有关“一带一路”的论述引发匈方人士强烈共鸣。

“聚焦高质量共建‘一带一路’”“加强两国战略深度对接”“共同为世界经济复苏注入动力”……匈牙利马蒂亚斯·科尔维努斯学院国际关系学院负责人莫尔迪茨·乔鲍对署名文章中的有关论述深有感触。他说，共建“一带一路”促进中国与世界的经济关系，将进一步推进全球化进程，这对匈牙利和世界来说具有非常积极的意义。

“共建‘一带一路’倡议有助于增加外国对匈牙利的直接投资，助力匈牙利进一步发展制造业、改善基础设施，缩小与西欧国家间的发展差距。”匈牙利国际事务研究院院长帕平·格拉登以匈塞铁路等重点项目为例，高度评价匈中共建“一带一路”对匈经济社会发展带来的多重利好，并期待未来两国扩大在绿色技术等领域合作。

民心相通是中匈关系发展的源头活水。署名文章指出，“两国人文交流步子越迈越大，人民友好基础越筑越牢”“我们要持续扩大人文交流，厚植双边关系民意基础”。

布达佩斯中国文化中心、孔子学院和孔子课堂、布达佩斯匈中双语学校……纳吉·尤迪特·埃娃对双方人文交流项目如数家珍。她说，人文交流合作对促进匈中两国人民相互理解发挥着不可忽视的作用，“期待未来两国在文化交流、科学研究和教育等领域展开更深入合作，让两国人民的生活更加丰富多彩，为促进全球文明多样性作出新贡献”。

匈牙利经济研究基金会研究部主任帕斯托尔·绍博尔奇特别关注习近平主席谈到的“中方愿同匈方继续提高各自签证便利化水平，扩大两国直航联系”的内容。在帕斯托尔看来，匈中之间开通了多条直飞航线，这为两国旅游业发展提供了机遇。中方给予匈牙利等多个欧洲国家免签待遇，将促进双方人员流动以及贸易和旅游业发展。

合作交流 推动中匈、中欧关系向前发展

“要继承发扬传统友好，夯实双边关系政治基础”“要加强发展战略对接，打造务实合作新亮点”“要持续扩大人文交流，厚植双边关系民意基础”……在署名文章中，习近平主席对绘就中匈合作新篇章、共同开辟属于两国人民的美好未来作出重要阐述，匈方人士对此充满期待。

匈牙利前总理迈杰希·彼得在阅读署名文章时，不禁回想起他出任总理时与中国的良好互动。“我很高兴地看到，匈中两国友谊越来越深厚。两国关系提升为全面战略伙伴关系后，各领域合作不断取得丰硕成果。我期待习近平主席此访能引领匈中关系站上新起点，为双方深化合作注入新动力。”

“匈牙利与中国有着密切关系，双方相互理解，各领域合作渐入佳境。”霍尔瓦特·列文特表示，习近平主席此访正值两国建交75周年，“非常期待此访能将两国全面战略伙伴关系推向新的高度”。

署名文章强调“中方愿推动共建‘一带一路’倡议同匈牙利‘向东开放’战略深入对接”，莫尔迪茨·乔鲍深受触动。他说，匈牙利是中东欧国家中最积极参与共建“一带一路”的国家之一。两国发展战略的成功对接，将有助于带动沿线基础设施和物流等配套服务发展，进而促进全球商品贸易流通，为全球发展带来更多积极影响。

“中方愿同匈方一道努力，引领中国－中东欧国家合作走深走实，推动中欧关系行稳致远。”在署名文章中，习近平主席指出中欧关系稳中向好的发展势头，并对双方为世界提供更多稳定性、为全球发展提供更多推动力的前景进行展望。

“当今世界需要稳定、和平与合作，从习近平主席的署名文章中，可以读出中国愿为此作出贡献的坚定决心。”克罗地亚政治分析家罗伯特·弗兰克指出，“通过共建‘一带一路’倡议，不少欧洲国家与中国的合作已经收获喜人成果。许许多多的合作事实证明，中国是欧洲可靠的合作伙伴。相信习近平主席此访将进一步深化中国与中东欧以及欧洲的关系”。

“今年欧洲的春天来得格外早，人们期待欧中关系发展也将迎来又一个暖春。”从署名文章中，波兰议会波中友好小组前主席彼得·加齐诺夫斯基感受到了欧中交往的阵阵暖意。“中匈两国本着相互尊重、求同存异、合作共赢的态度加强对话合作，双方共享机遇、共迎挑战，这向更多国家有力证明，加强团结协作、促进合作共赢才是当今世界的主旋律。”

从署名文章中，斯洛文尼亚内幕新闻网主编伊戈尔·梅基纳感受到中国与国际社会加强交流、团结协作的开放姿态和积极意愿，他相信习近平主席此访将进一步促进中国与中东欧以及欧洲国家的交流合作，为变乱交织的世界注入更多稳定性和正能量。“我期待更多欧洲国家能与中国深化合作，欧中携手将为世界多极化、经济全球化和文化多样性作出重要贡献。”（参与记者：汤洁峰、何梦舒、杜鹃、康逸、李超、张章、李学军、周玥）

(责编：王禹蘅、崔译戈)