新华社维也纳5月7日电（记者刘昕宇）广西文化旅游推介会7日在奥地利首都维也纳举行，百余名中奥各界嘉宾出席活动。

本次推介会由广西壮族自治区人民政府和维也纳市政府主办。推介会上，来自广西的艺术家展示了原生态歌舞、民族乐器演奏、人偶表演和少数民族服饰秀等具有广西地方特色的文艺演出，并用中国传统乐器演奏了奥地利作曲家老约翰·施特劳斯的经典作品《拉德斯基进行曲》，赢得了现场嘉宾的热烈掌声。

广西壮族自治区人民政府副主席苗庆旺在致辞中介绍了广西的独特区位优势、悠久历史底蕴和丰富资源禀赋。他表示，广西与奥地利各地交流密切，愿与奥各方进一步加强文化艺术交流合作，促进互鉴共享；进一步加强文旅投资合作，共建共享广西大市场；进一步加强入境旅游合作，大力推进政策互惠、客源互送、产品互推。

中国驻奥地利大使亓玫表示，近年来广西立足独特区位优势，积极服务和融入新发展格局，对外开放水平不断提高。此次广西代表团访奥为中奥和中欧关系带来正能量；希望广西与奥各州市扩大交往、互学互鉴，收获更多成果。

奥地利前总统海因茨·菲舍尔说，奥中友谊源远流长，两国在政治、经济、文化等方面有良好的合作关系。希望双方继续稳步发展友好战略伙伴关系，进一步深化拓展文化旅游合作。

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