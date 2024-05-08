新华社赫尔辛基5月7日电（记者陈静）第七届中国国际进口博览会座谈会7日在芬兰首都赫尔辛基举行，芬兰企业和商会代表等约40人参加。

中国驻芬兰使馆负责经商事务的参赞贵芸在致辞时表示，在全球经济面临重重挑战的背景下，中芬两国始终坚持相互尊重、平等相待，许多领域务实合作取得积极进展。芬兰在技术创新、信息通讯、循环经济和绿色发展等领域具有优势，中芬两国合作潜力巨大，期待芬兰企业向中国出口优质商品和服务，与中国伙伴实现互利共赢。

国家会展中心（上海）有限责任公司总裁助理章伟民致辞说，进博会已成功举办六届，让中国大市场成为世界大机遇，而芬兰也已连续六年参加进博会，许多芬兰企业参与进博会取得了良好收获，希望新一届进博会为包括芬兰企业在内的各国企业对华贸易投资提供更多便利，把更多优质产品、技术和服务推向中国和全球市场，共享中国发展机遇。

活动现场，芬兰游戏企业唯我乐园公司与中国国际进口博览局签署第七届进博会合作备忘录。该公司首席执行官米卡埃尔·莱诺宁表示，进博会多年成功举办传递出中国积极推动双向贸易的强烈信号，公司今年首次参加进博会，相信将借助这一平台促进与同行及合作伙伴的交流，并加深对中国市场的了解。

本次座谈会由中国国际进口博览局和国家会展中心（上海）有限责任公司主办。第七届进博会将于今年11月5日至10日在上海举办。

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