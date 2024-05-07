新华社联合国5月6日电（记者 王建刚）中国常驻联合国代表傅聪6日呼吁国际社会坚定维护外空和平属性，强调要加快完善国际外空治理体系，确保各国共享外空“红利”。

当天，第78届联合国大会就俄罗斯日前在安理会否决美国和日本提出的外空安全决议草案举行公开辩论。傅聪在发言中说，当前外空领域的最大挑战是，个别超级大国追求外空霸权，将外空界定为“作战疆域”，加快外空军力建设，研发部署进攻性外空武器，构筑外空军事同盟，这些举动严重破坏外空和平属性，增加军事误判和冲突风险。国际社会应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚决反对外空武器化和外空军备竞赛，避免外空成为新的战场。大国要发挥表率作用，摒弃追求绝对安全、绝对优势的思维和政策，以实际行动维护外空和平与安全。

傅聪说，国际社会亟需谈判缔结新的“外空条约”，为维护外空安全提供更坚实的制度性保障。中国和俄罗斯早在2008年就向裁军谈判会议提交“外空条约”草案，获得国际社会广泛认可和支持，可作为未来谈判基础。

傅聪表示，各国无论大小，无论发展水平如何，都可成为和平利用外空的参与者、受益者、贡献者。国际社会应积极开展航天、通信、导航、气象合作，共同促进空间应用产业发展，带动各国科技进步、经济增长、民生改善和可持续发展目标的实现。空间技术应用大国有责任提供更多空间公共产品，让更多国家享受和平利用外空“红利”。个别国家应停止泛化国家安全概念、肆意打压别国科研活动和技术发展的做法，为外空领域国际交流与合作创造条件。

傅聪说，美国、日本此前在安理会提出的外空安全决议草案不全面、不平衡，中方无法支持。俄罗斯日前提出一份新的安理会决议草案，内容更为全面、平衡。中方支持这一草案并期待安理会成员尽早就此达成一致，共同维护各方在外空问题上的互信与合作。

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