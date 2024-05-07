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“读懂中国式现代化——中法青年对话会”在巴黎举办

2024年05月07日08:24 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎5月6日电（记者张章　唐霁）由中国中央广播电视总台与巴黎政治学院校友会、巴黎联合国校际委员会以及中国暨南大学主办的“读懂中国式现代化——中法青年对话会”5日在法国巴黎举办。

　　法国国民议会法中友好小组主席阿洛泽、法国参议院法中友好小组参议员安格莱等与会嘉宾共同见证《中法青年中国式现代化调研报告》正式发布。

　　中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄说，中法建交60年来，两国怀着对彼此的尊重，各美其美、美美与共，携手创造了丰富的合作成果。中法文明相互欣赏、相互吸引，交流互鉴的脚步从未停歇。今年以来，来自法国的总台青年文化使者深入参与中国式现代化调研活动，亲身体验中国式现代化在中国大地的生动实践。他们发现中国式现代化深深植根于中华优秀传统文化，在继承中创新，在继承中发展，在继承中变革，是建设中华民族现代文明的强大动力。中国式现代化属于中国，也属于世界。

　　法国前教育部长雅克·兰说，60年前法中建交是富有远见的历史性决定。中国不仅有灿烂的古代文明，还有领先世界的现代科技。今天的中国在世界舞台上发挥了越来越重要的作用。我们期待法中两国加强在双边经贸、人文互动、青年交流等领域的合作，特别是文化领域的交流，为不断深化法中全面战略伙伴关系打下坚实基础。

　　在之后举行的中法青年圆桌对话会上，两国青年学者、文化使者等积极探讨青年视角下的中国式现代化。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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