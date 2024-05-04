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哈马斯将派代表团前往开罗参加停火谈判

2024年05月04日13:34 | 来源：新华网
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　　新华社开罗5月4日电（记者姚兵）新华社记者4日凌晨从埃及方面获悉，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对埃及提出的与以色列停火倡议作出回应。哈马斯已告知埃方，将于当天派代表团前往埃及首都开罗，目的是与以色列达成并执行停火协议。

　　两名不愿透露姓名的埃及消息人士表示，在获得埃及会推动加沙地带停火的保证后，哈马斯对埃及提出的有关倡议作出了回应。同时，埃方警告哈马斯，如果不与以色列达成停火协议，加沙地带的冲突将会升级。这两名消息人士透露，埃及的倡议旨在推动哈马斯和以色列交换被扣押人员，采取必要措施达成可持续停火，为人道主义援助物资进入加沙地带提供便利等。

　　这两名消息人士补充说，美国正在与埃及就达成停火协议进行密切接触。

　　据以色列媒体报道，埃及和以色列代表团4月26日举行会谈，以方通过埃方向哈马斯转达以色列对停火协议的要求。4月29日，哈马斯代表团抵达埃及并在当天离开开罗。

　　哈马斯5月2日发表声明说，正以“积极态度”研究在加沙地带停火的协议。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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