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三位外长访华，中拉战略沟通进一步加强

2024年05月03日20:12 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城5月2日电　题：三位外长访华，中拉战略沟通进一步加强

　　新华社记者席玥 闫亮 吴昊

　　玻利维亚、秘鲁、阿根廷三国外长日前接续访华，分别同王毅外长举行会谈，中国同拉美和加勒比国家的战略沟通得到了进一步加强。三位外长集中访华，正值中国－拉美和加勒比国家共同体论坛宣布成立10周年之际，反映了拉美和加勒比国家希望继续深化对华友好合作的真诚愿望。10年来，中国同拉美国家关系发展保持良好势头，双方政治互信与各领域务实合作持续深化，平等、互利、创新、开放、惠民的新时代中拉关系不断翻开崭新篇章。

　　尊重互信是新时代中拉关系发展的稳定基石。玻利维亚、秘鲁、阿根廷三国外长均为就任后首次访华，重要性不言而喻。今年是中国和阿根廷建立全面战略伙伴关系10周年，在会谈中，中方表示愿同阿方一道继续珍视和夯实政治互信，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持。阿根廷外长蒙迪诺表示，阿方奉行对华友好的政策不会改变，愿推动拉中关系深入发展。去年11月，习近平主席同秘鲁总统博鲁阿尔特在旧金山成功会晤，为推进中秘关系发展指明方向。两国外长在会谈时表示，愿共同落实好两国元首重要共识，增进团结互信，拓展务实互利合作，推动两国关系迈上新台阶。中国和玻利维亚同样是相互理解和支持的传统友好伙伴。近年来，双方不断巩固政治互信，增进两国政府、立法机构、政党交流合作。玻利维亚外长索萨表示，玻中虽相距遥远，但始终亲如兄弟，玻方愿同中方密切沟通，共同庆祝好明年玻中建交40周年。中国在同拉美和加勒比国家的交往中，始终坚持相互尊重、平等相待。今年伊始，安提瓜和巴布达、多米尼克、苏里南等加勒比国家元首或政府首脑纷纷访华，为进一步发展对华关系夯实政治互信基础。安巴总理布朗说：“尽管安巴和中国在国家体量、实力和资源方面并不对等，但中国对我们一直平等相待。正是这种尊重和相互信任，让我们成为互相信赖的伙伴，成为大小国家合作的典范。”

　　合作共赢是新时代中拉关系发展的活力来源。产自赤道地区的热带水果、潘帕斯草原的优质牛肉、安第斯山区的香醇红酒、热带雨林的精品咖啡……近年来，中拉贸易合作迸发蓬勃活力，越来越多拉美地区优质产品进入中国市场。中国－厄瓜多尔自由贸易协定于5月1日正式生效，中国在拉美的自贸“朋友圈”进一步扩大。目前，中国已同智利、秘鲁、哥斯达黎加、厄瓜多尔、尼加拉瓜5个拉美国家签署自贸协定。中国海关总署数据显示，2023年中拉贸易额突破4890亿美元，同比增长1.1%。经贸合作继续成为中拉关系“压舱石”的同时，中拉共建“一带一路”不断走深走实，造福拉美多国民众。在玻利维亚，中资企业近年来修建了2000多公里公路，为当地创造了1万多个就业岗位；在苏里南，中国援苏农业技术合作中心技术援助项目深得当地人喜爱，既丰富了当地百姓的“菜篮子”又充实了他们的“钱袋子”；在乌拉圭，中企助力打造的输电网络跨越乌北部5省，切实为当地百姓谋福祉……截至目前，已有22个拉美国家与中国签署共建“一带一路”合作文件。蒙迪诺在访问中表示，阿方愿同中方在共建“一带一路”框架下继续推进基础设施建设、贸易、投资、金融、旅游、太空、南极、海洋、环保等领域合作。

　　创新驱动为新时代中拉关系发展注入新动能。在墨西哥中部传统作物龙舌兰产区，中国品牌的农用无人机助力当地龙舌兰种植；在智利首都圣地亚哥，时常可见中国新能源汽车飞驰而过……中拉期待创新赋能绿色发展的美好愿景，不断加速双方在数字经济、清洁能源、人工智能等新增长领域的对接合作。中拉友好不仅脚踏实地发展，仰望星空，亦可见中拉在航天合作中取得的累累硕果。近年来，中拉在遥感卫星、通信卫星、深空站网等领域合作不断取得新进展，不仅有益推动科技进步、加强区域互联，更实实在在增进了民生福祉。日前，首届“中国－拉美和加勒比国家航天合作论坛”在湖北武汉成功举办，论坛发布了《武汉宣言》，推动航天助力构建中拉命运共同体。出席论坛的阿根廷驻华大使马致远表示，“阿中航天合作由来已久。中国的航天飞船曾搭载阿根廷国旗遨游太空，阿根廷的深空天文台也曾为中国探月工程提供有力的技术支撑”，阿根廷希望继续深化与中国在各个领域的合作，航天合作是其中重要领域之一。

　　友谊是相互信任，是长存于心。中拉虽远隔万里，却彼此心心相通。中拉同为重要的新兴经济体，都是国际多边体系的坚定维护者、世界和平繁荣的积极建设者。面对百年变局，中拉承担着共同的历史责任，将通力合作持续推动构建人类命运共同体，携手建设更加美好的世界。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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