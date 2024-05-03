新华社北京5月3日电 《中欧环境与气候合作：进展与展望》智库报告3日面向全球发布。

这份报告由习近平生态文明思想研究中心、国家节能中心、新华社研究院、中国科学院科技战略咨询研究院共同发布。报告分为序言、中欧携手共建地球生命共同体、中欧应对气候变化合作持续深化、中欧生态环境合作扎实推进、推进中欧环境与气候合作行稳致远等5部分。

报告提出，面对生态环境挑战，作为最大的发展中国家和最大的发达国家联合体，中欧必须担负责任，开展环境与气候合作，携手维护地球家园的可持续发展。报告在全面梳理中欧环境与气候合作历程的基础上，总结归纳了中欧环境与气候合作的成果成效，并对中欧环境与气候合作进行了展望。

报告认为，中欧环境与气候合作已成为中欧全面战略伙伴关系以及中欧合作的新亮点、新支柱、新引擎。中欧在推动绿色低碳发展方面理念相通、具有广泛共识，合作基础扎实，且双方在环境与气候领域互补性强，合作前景广阔。中欧环境与气候合作不仅符合双方的利益，在全球气候危机加剧、世界经济低迷的背景下更加凸显其战略性，具有世界性意义。

报告认为，绿色是中欧合作最鲜明的底色。中欧环境与气候合作深入务实、成效卓著，是双边绿色合作的典范，不仅丰富和发展了中欧全面战略伙伴关系，对中欧双方的环境治理、贸易投资直接产生了积极促进作用，而且惠及全球。

报告称，展望未来，中欧环境与气候合作前景广阔，充满机遇。中欧双方应携手更加深入和务实地推动合作，通过高层对话和合作机制，进一步加强在环境与气候政策上的对接，建立长期的合作框架，推动全球环境治理和气候行动。

报告呼吁，进一步加强中欧绿色伙伴关系，强化合作机制，创新合作模式，拓宽合作范围，丰富合作形式，携手共建地球生命共同体，为建设清洁美丽的世界作出贡献。

(责编：袁勃、赵欣悦)