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我国与其他金砖国家贸易往来日益紧密

2024年05月03日13:35 | 来源：新华网
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新华社北京5月3日电（记者邹多为）2024年金砖国家拓展到10个成员国。据海关统计，一季度，我国对其他9个金砖国家共计进出口1.49万亿元，同比增长11.3%，占我国进出口总值的14.7%。

具体来看，巴西是我国在拉美地区的第一大贸易伙伴，一季度，我国对巴西出口、进口分别同比增长25.7%、30.1%。中俄贸易持续扩大，今年以来，两国在能源、汽车、通用机械设备等领域贸易继续保持增长。中印贸易连续5个季度同比增长，一季度增长8.5%。南非连续14年为我国在非洲的第一大贸易伙伴，一季度，我国对南非出口351.1亿元，自南非进口664.6亿元。

此外，我国与沙特阿拉伯、阿联酋在能源贸易领域保持良好合作，两国一季度均为我国能源产品前十大进口来源国。我国与埃及、埃塞俄比亚在基础设施领域开展务实合作，一季度，我国对上述两国对外承包工程出口均实现快速增长。我国的小商品也在伊朗广受欢迎，一季度我国对伊朗市场采购出口同比增长15.2%。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，金砖国家作为新兴市场和发展中国家的代表，有望成为当前全球经济复苏和贸易发展的“加速器”。“目前，金砖国家货物贸易额占全球约20%，但相互之间的贸易仅占各自对外贸易总和约10%，仍有很大的增长潜力。相信随着金砖大家庭合作内容和领域进一步丰富和发展，双多边的经贸往来有望取得更加积极的进展。”

2024年1月1日起，沙特、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚成为金砖国家正式成员，至此金砖成员国数量从5个增加到10个。

(责编：王静、杨光宇)

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