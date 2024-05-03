日前，河钢集团斯梅戴雷沃钢厂30名塞尔维亚籍职工代表致信习近平主席，介绍钢厂发展近况及对当地民生改善的重要贡献，表达对习近平主席亲自关心和促成该项目的感激之情。4月29日，国家主席习近平复信河钢集团斯梅戴雷沃钢厂塞尔维亚籍职工，勉励他们为中塞友谊作出新贡献。现在，就让我们跟随人民日报记者的镜头，一起去见证这座百年钢厂的蝶变新生。

(责编：岳弘彬、杨光宇)