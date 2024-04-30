新华社伦敦4月29日电 英国剑桥大学日前发布消息说，通过将柔性电子学和软机器人技术相结合，该校研究人员开发出一种微型植入装置，可缠绕在特定神经上，从而对癫痫和慢性疼痛等一系列疾病开展更精准诊疗，甚至能用于控制假肢。

当前许多电子植入物可以用于刺激或抑制特定的神经信号。比如它们可以通过抑制控制疼痛感的神经信号来帮助病人减缓疼痛症状。然而，这些植入物在带来众多好处的同时，也有一定风险——由于神经非常微小和脆弱，放置一个尺寸不小的植入物与神经接触，比如电极，可能损伤神经。

为此，剑桥大学研究团队开发了一种利用导电高分子材料制作的新型神经“束环”，这一“束环”极其细小，只需很低电压就能让它膨胀或收缩。据团队介绍，这一装置足够细小和灵活，可轻松被卷成针状并通过注射方式放置在特定神经附近。一旦通电激活，“束环”能改变自身形状，缠绕在神经上，从而改变或监测神经活动。

研究人员表示，为确保新型装置在体内能安全使用，他们已将激活所需电压调低，更重要的是这一装置能按需改变形状，这意味着医生能调整装置缠绕神经的松紧度，以便获得最佳效果。

在小鼠身上的测试表明，这种装置无需复杂手术即可成功放置，并可在目标神经周围形成闭合环，只需很小电压就能以受控方式改变形状，且无需手术缝合等。

研究人员认为，这可能是对一系列神经系统疾病进行微创治疗的新途径，并且对医生来说更容易使用，对患者来说风险也更低。他们计划进行更多的动物模型测试，并希望在未来数年内开展临床试验。随着技术发展，未来甚至可以开发出能在体内移动的植入物，实现更多功能。

相关研究论文已发表在英国期刊《自然·材料学》上。

(责编：于洋、崔越)