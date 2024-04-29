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我驻美使馆举办“中国时尚与艺术体验”活动

2024年04月29日13:31 | 来源：新华网
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新华社华盛顿4月28日电（记者熊茂伶 胡友松）中国驻美国大使馆与美国全球外交服务协会日前共同主办“中国时尚与艺术体验”活动。多国驻美使节和夫人、国际组织代表及美各界友好人士近300名嘉宾参加。

活动在位于华盛顿的我驻美大使馆内举行，通过时装秀、旗袍舞、试装等多种方式，让嘉宾沉浸式领略中国时尚文化的独特魅力。200多套特别定制的旗袍面料考究、色彩典雅、设计新颖。旗袍秀中穿插中国舞蹈表演，曼妙舞姿将旗袍韵味展现得淋漓尽致。

活动还安排嘉宾挑选旗袍试穿，嘉宾纷纷拍照，留下旗袍带给她们的美好回忆和奇妙体验。身着旗袍的嘉宾还被邀请走上T台秀场，用时尚的语言表达文明交流互鉴之美，赢得全场不断喝彩。

来自德国的嘉宾伊丽莎白·霍夫对新华社记者表示，旗袍秀非常精彩，这是她第一次见到中国旗袍，现场一件黄绿色的旗袍让她印象深刻。“我从未见过这种颜色组合。”

中国驻美国大使谢锋表示，旗袍既是中国的、也是世界的。中华文明历经数千年绵延不绝，在革故鼎新中不断发展、在兼收并蓄中生生不息。今日之中国正以更加开放的姿态拥抱世界、以更有活力的文明成就贡献世界。

谢锋表示，世界上每一种服饰、每一种音乐、每一种生活方式，都是全人类共同的宝贵财富。中方提出全球文明倡议，希望与世界各国一道，共同倡导尊重世界文明多样性，共同倡导弘扬全人类共同价值，共同倡导重视文明传承和创新，共同倡导加强国际人文交流合作。

(责编：于洋、徐祥丽)

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