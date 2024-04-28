新华社北京4月28日电（记者马向菲）澳大利亚“对话”网站近日刊发了堪培拉大学两位学者的文章，其认为一些西方媒体在报道中国游泳运动员因污染造成兴奋剂阳性一事中受政治因素影响戴着有色眼镜。

这篇文章作者为堪培拉大学教授级研究员特雷西·霍尔姆斯和副教授凯瑟琳·奥德威。文章分析说，即使世界反兴奋剂机构（WADA）表示如果事情重新来过，他们依然会做出同样的选择和决定，但西方媒体报道已经对WADA的声誉造成了影响。

在文章中作者犀利地指出，在目前的政治环境下，WADA尚无法在一些西方媒体的叙事中扭转局面。

“我们（澳大利亚）目前有23人因兴奋剂禁赛，有人为他们个人或者澳大利亚感到羞辱吗？当美国运动员登上奥运会或者世锦赛领奖台，有人会因为美国邮政自行车手被终身禁赛而对他们指指点点吗？”

“但到中国这里，立刻就有人指名道姓地羞辱运动员，把每一条（相关）新闻当成这个国家在系统性、国家支持下使用兴奋剂的证据。”

文章分析说，目前的报道很有可能会对中国运动员备战巴黎奥运会产生负面影响。虽然纯粹的奥林匹克信仰支持者希望奥运会高于政治，但事实上很难脱离。

(责编：曹欣悦、徐祥丽)