新华网地拉那4月23日电（记者崇大海）由阿尔巴尼亚地拉那大学孔子学院主办的2024年“联合国中文日”活动近日在地拉那大学举行。

图为人们在欣赏孔子学院学生的古筝表演。记者崇大海 摄

本次活动以“中文：架起文明互鉴桥梁”为主题，中国驻阿尔巴尼亚大使庞春雪、地拉那大学外语学院、历史与语文学院和地拉那大学孔子学院中方负责人以及在校师生等约80人出席。

庞春雪在致词中表示，中文承载着华夏文明数千年的灿烂文化，蕴藏了中华民族崇尚和平、和睦、和谐精神追求，是了解中国这个东方古国的一把钥匙。希望大家通过学习中文认识一个历史悠久、繁荣发展、开放包容、和平合作的中国，也希望大家从感知中国文化开始，努力成为中阿文化交流与友好合作的使者。

地拉那大学历史与语文学院副院长埃尔莎·斯肯德里表示，中国是一个古老的国家，中国文化非常独特。学习中文有助于我们进一步了解中国文化，也有助于我们用一种独特的视角看待这个世界。

活动期间同步举办了古筝演奏、茶艺表演、书法体验、汉字游戏等活动，吸引来宾纷纷体验。正在孔子学院学习的塞米拉米斯对记者介绍了她的经历，最初她被中国电影吸引，便不断了解有关中国的知识。随着对中国了解的深入，她越来越喜欢中国的文化，特别是中国美食。正在读大学的她希望将来有机会来中国访问，进一步了解中国文化。

大学生伊斯梅尔惊叹于中国文化内涵的丰富，特别是中国的中医令他痴迷。他希望有机会到中国系统地学习中医并在阿尔巴尼亚推广。

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