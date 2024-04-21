新华社喀布尔/太原4月21日电 通讯｜学习中文，为阿富汗学子开拓发展新机遇

新华社记者解园 赵家淞

在阿富汗首都喀布尔的一所私立学校，中文教师霍斯尼亚·雷扎伊正在讲台上耐心地为学生讲解汉字偏旁部首的含义。教室里，阿富汗学生们听得入神，他们不仅被汉字文化所吸引，更对学习中文带来的发展机遇充满憧憬。

雷扎伊2014年进入喀布尔大学孔子学院学习中文，第二年前往太原理工大学攻读本科。2019年毕业后，他回到祖国阿富汗，任中文教师，闲暇时兼做各类翻译工作。“帮助那些想去中国留学或经商的人学习中文，让我获得很大成就感。”雷扎伊说。

喀布尔大学孔子学院自2008年1月成立以来，培养了像雷扎伊这样成百上千的优秀中文人才。他们学成后投身于文化、外贸等领域，为阿中两国友好交流以及共建“一带一路”添砖加瓦。太原理工大学作为中方合作院校，为喀布尔大学孔子学院输送了大量优秀师资，也接收了不少赴华留学的阿富汗学生。法尔扎德·法尔哈德（中文名天磊）就是其中一个。

天磊2020年6月从太原理工大学毕业后，选择留在中国创业，从事进出口贸易。最近，他往来于浙江、山东、广东等地，忙着把中国的电子产品出口到国外。“中国制造的产品质量很好，这背后有很大的商业潜力，遗憾的是很多外国消费者并不知道，”天磊说。

为了让海外顾客更好地了解中国产品，天磊搭建了自己的电商平台，为每一款上架产品推出测评视频，方便客户直观、详细地了解产品功能和优势。在创业的头几个月里，天磊的平台就已经有20多家中国企业入驻，吸引了超过100万海外粉丝关注。

曾劝说天磊回家的父母如今已不再担心他的生活。这名即将年满27岁的小伙子已经适应了在中国经商的节奏，而且很享受在中国创业的体验。他说：“这段创业经历将是我一生最宝贵的财富。现在我已经有了一个很好的开端，未来会继续努力奋斗。”

喀布尔大学孔子学院中方院长卫国强对阿富汗学生取得的成绩十分自豪。他表示，为了增进两国人民友好了解、交流，孔子学院未来将在阿富汗西部、南部等更多地方增设中文教学点，同时为阿富汗青年到中国学习提供帮助。

据卫国强介绍，截至今年4月，喀布尔大学孔子学院共招生739人，培养本科毕业生356人，其中238人获得喀布尔大学学位证书，118人获得太原理工大学南亚师资班证书。此外，孔院及下设教学点开设的短期培训班累计培养学员约5600人次。

喀布尔大学孔子学院教师哈米德·古拉米表示，目前喀布尔大学孔子学院每年招收约50名学生。中国经济的蓬勃发展是阿富汗学子积极学习中文的原因之一，许多阿富汗学生希望在中资企业工作或利用中文特长创业，开创美好未来。

古拉米对记者说，“我们很高兴见到阿富汗学生毕业后在中资企业就业，或前往中国深造发展。有些毕业生在中国经营自己的生意，共建‘一带一路’倡议给许多国家带来发展机会，中文人才优势明显。”

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