新华社北京4月14日电（记者樊曦）记者14日从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年一季度，中欧班列累计开行4541列，发送货物49.3万标箱，同比分别增长9%、10%。截至2024年3月底，中欧班列已累计开行超8.7万列，通达欧洲25个国家222个城市。

据国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，铁路部门推动中欧班列通道、线路多样性建设，进一步扩大中欧班列辐射范围，开展中欧班列西安、重庆、义乌至格鲁吉亚波季、土耳其伊斯坦布尔南通道运输测试，经南通道累计开行中欧班列6列，同比增长200%；新开通哈尔滨至荷兰蒂尔堡、石家庄至塞尔维亚贝尔格莱德等中欧班列线路，助力各地与欧洲国家经贸往来。

一季度，铁路部门优化中欧班列运输组织，加强全程运行盯控，与海关、边检等部门加强沟通协调，提升口岸运输能力和通关便利化水平，西（阿拉山口、霍尔果斯）、中（二连）、东通道（满洲里、绥芬河、同江北）运量同比分别增长8%、14%、8%。

此外，中欧班列服务品质持续提升。铁路部门稳定开行西安与德国杜伊斯堡、成都与波兰罗兹间全程时刻表中欧班列，运输时间较普通班列大幅压缩，一季度累计开行65列；发挥中欧班列门户网站服务作用，积极推进网上订舱、堆场服务、箱管服务等业务“一站式”办理；紧密对接市场需求，实行灵活运价策略，加快推进海外仓建设，定制化打造番茄酱、木材、茶叶、食用油、新能源汽车等特色班列；积极应用北斗卫星定位、5G等新技术，落实装载加固、安检查危等措施，保障中欧班列安全平稳运行。

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