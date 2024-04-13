新华社耶路撒冷4月13日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列军方13日发布声明，警告伊朗将为“局势升级”负责。

以色列军方发言人哈加里当天在声明中说，以色列处于高度戒备状态，已做好保护以色列免受伊朗进一步“侵略”的准备。他警告说，伊朗“将承担选择进一步升级局势的后果”。

哈加里指责伊朗为其地区代理人提供资金和武器并表示，以军已为“所有情况”做好准备，并将与以色列的盟友一起采取必要措施保护以色列民众。

美国总统拜登12日在白宫对媒体表示，预计伊朗将“很快”对以色列发动袭击。他拒绝透露更详细信息，但表示想警告伊朗“不要”发动袭击。

伊朗外交部13日发表声明说，伊朗外交部长阿卜杜拉希扬12日同意大利外长安东尼奥·塔亚尼通话时表示，伊朗希望意大利利用担任七国集团轮值主席国的机会尝试立即结束以色列在加沙地带和约旦河西岸的“种族灭绝和战争罪行”，以实现包容性的地区安全。

阿卜杜拉希扬指出，伊朗一直是地区发展的积极组成部分，并为该地区的稳定与安全付出了巨大代价。

伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑4月1日遭导弹袭击，造成至少13人死亡。伊朗和叙利亚说袭击由以色列发动，伊朗领导人坚称要发起报复打击。

(责编：胡永秋、杨光宇)