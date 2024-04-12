新华社北京4月11日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人何亚东11日说，中国风电等新能源企业依靠持续的技术创新、完善的产供链体系和充分的市场竞争实现了快速发展，赢得了竞争优势，处于全球领先地位，这是任何补贴也补不出来的。中国新能源产业致力于为全球应对气候变化提供优质产品，为包括欧盟在内的世界各国绿色转型作出了积极贡献。

欧委会近日宣布根据《外国补贴条例》，对中国风力涡轮机供应商发起补贴调查。商务部贸易救济局负责人日前已在布鲁塞尔向欧委会贸易救济主管部门负责人当面提出严正交涉。何亚东在商务部11日举行的例行新闻发布会上对此回应时作出上述表述。他说，欧方做法明显违背自由贸易原则，严重干扰中欧产业正常合作，是典型的保护主义，将严重影响全球应对气候变化的努力和绿色转型进程，损害各国企业投资欧盟的信心，也会削弱中欧互信。中方对此强烈不满和坚决反对。

何亚东说，欧盟不能一手高举应对气变大旗，口口声声倡导绿色合作，却另一手挥舞贸易保护主义大棒，对正常国际绿色贸易和投资横加限制，在应对气变上奉行双重标准。欧方做法恐将使其成为全球绿色转型的阻挠者、中欧投资合作的干扰者和双方经贸互信的破坏者。全球绿色产业方兴未艾，中欧绿色合作空间广阔。中方希望欧方摒弃保护主义做法，重回合作共赢的正确轨道上来，切实为中欧企业绿色合作提供稳定、公平、透明、可预期的竞争环境，让绿色真正成为中欧经贸关系的底色。中方将密切关注欧方后续动向，保留采取必要措施的权利，坚决捍卫中国企业合法权益。

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