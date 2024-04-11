新华社北京4月11日电（记者温馨、王宾）10日，中国海关总署、美国消费品安全委员会、欧盟委员会司法与消费者总司在杭州举行了第八届中美欧三方消费品安全部长级会议。外交部发言人毛宁11日在例行记者会上应询介绍了有关情况。

她说，会议深入探讨了新形势下加强消费品安全合作的新路径，就进一步深化三方合作达成新共识，会议还通过了联合声明。三方认为，应寻求构建消费品安全共同标准，探索更有效的监管模式，更智慧的监管路径，深化消费品安全共同监管，聚焦消费者权益共同保护，守护消费品共同安全。

毛宁表示，中国政府历来高度重视进出口消费品安全，始终致力于提升消费品安全治理能力和治理水平，持续推动消费品安全监管对标国际通行规则，坚定推动消费品安全信息公开，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

“习近平主席指出，‘只有合作共赢才能办大事、办好事、办长久之事’。中美欧都是国际社会的重要力量，互为消费品贸易的重要伙伴，理应加强交流合作。”毛宁说，中方愿与各国伙伴一道，凝聚合作共识，汇聚治理合力，不断提升全球消费品安全水平，促进全球贸易便利化，增进各国人民福祉。

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