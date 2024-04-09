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外交部：中国将继续为世界经济增长提供强劲动力

2024年04月09日20:07 | 来源：新华网
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新华社北京4月9日电（记者温馨）外交部发言人毛宁9日表示，中国将继续以自身的稳定发展，为世界经济增长提供强劲动力、为全球发展带来更多机遇。

当日例行记者会上，有记者问：近日，彼得森国际经济研究所高级研究员罗迪在《外交事务》网站发表题为《中国仍在崛起——不要低估世界第二大经济体》的文章。文章称，近期美国学界冒出的“中国经济见顶论”低估了中国经济的韧性。当前中国经济虽然面临几个不利因素，但中国在上世纪70年代末走上经济改革之路时，克服了比当前更大的挑战。未来几年，中国的经济增长速度仍可能是美国的两倍。请问中方对此有何回应？

毛宁说，中国经济究竟怎么样，不同的人有不同的分析视角。各方普遍认同的是，中国经济增速在世界主要经济体中位于前列。作为世界第二大经济体，中国经济具有坚实的基础、强大的韧性和巨大的发展潜力。

毛宁说，中国是唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，已形成200多个成熟的产业集群，制造业规模连续14年居世界首位；中国中等收入群体超4亿人，未来十几年将达8亿人，近3亿农业转移人口正加快市民化进程，将在住房、教育、医疗、养老等方面带来巨大消费需求和强劲消费升级动能；中国全社会研发投入、高技术产业投资连续多年保持两位数增长，专利申请量和科技集群数量位居世界第一；中国政府加快发展新质生产力，已经展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力；越来越多的跨国企业投资中国市场，为中国经济前景投下信任票。今年前两个月，在华新设立外商投资企业7160家，同比增长34.9%，达到近5年来最高水平。

“事实胜于雄辩。无论一些人如何唱衰，中国经济长期向好的基本趋势不会改变，超大规模市场和完备产业体系的突出优势不会改变，支撑高质量发展的要素条件在不断积累。”毛宁说。

(责编：卫嘉、白宇)

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