新华社开罗4月8日电（记者姚兵）埃及总统府8日晚发表声明说，埃及总统塞西、约旦国王阿卜杜拉二世、法国总统马克龙联合发表文章，呼吁加沙地带立即停火并执行安理会相关决议。

声明说，这篇文章将在埃及《金字塔报》、约旦《言论报》、法国《世界报》和美国《华盛顿邮报》同步发表。

文章指出，暴力、恐怖和战争无法给中东带来和平，有关各方应“立即、无条件”执行联合国安理会第2728号决议，尽快在加沙地带实现永久停火。

文章说，在敦促各方遵守联合国安理会所有相关决议的同时，三国领导人警告以色列对拉法发动进攻只会带来更多死亡和痛苦，加剧加沙地带民众大规模流离失所的风险。他们谴责所有违反和践踏国际人道主义法的行为，包括所有暴力、恐怖主义和袭击平民行为。

文章指出，加沙地带的饥荒已经开始，迫切需要加大人道主义援助。根据国际法，以色列有义务确保向巴勒斯坦民众提供人道主义援助，但它尚未履行这一责任。三国领导人重申，要求以色列立即为通过所有过境点的人道主义援助提供便利。

三国领导人呼吁各方避免采取任何升级行动，停止一切单方面措施，包括定居点活动和没收土地。三国领导人强调，落实“两国方案”是“实现持久和平的唯一途径”。（参与记者：乔本孝）

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