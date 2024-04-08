新华社北京4月8日电 中共中央政治局委员、中越双边合作指导委员会中方主席王毅8日在京应约会见陪同越南国会主席王庭惠访华的越南副总理、越中双边合作指导委员会越方主席陈流光。

王毅说，构建中越命运共同体符合中越两国和两国人民根本利益，对两国加快各自现代化建设和推进社会主义事业意义重大。中方愿同越方一道，落实好两党最高领导人重要共识，充分发挥中越双边合作指导委员会统筹协调作用，推动中越命运共同体建设朝着“六个更”的目标持续迈进。

陈流光表示，越方愿同中方一道，以越中命运共同体建设为引领，携手推进社会主义共同事业，实现互利双赢。

当日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在京会见泰国公主诗琳通。

王毅首先转达习近平主席对哇集拉隆功国王的亲切问候。王毅表示，公主殿下访华50余次是“中泰一家亲”的生动写照。中方珍视同泰国王室的传统友谊，愿同泰方共同落实两国高层共识，推动中泰命运共同体建设不断取得新进展。

诗琳通表示，泰国王室珍视泰中友好情谊。泰方愿以明年两国庆祝建交50周年为契机，不断促进两国人民相知相亲。

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