新华社厦门4月6日电（记者王立彬）作为海湾型城市高质量发展的成功范例，凝结中国经验、中国方案、中国智慧的“厦门实践”正加快走向世界。

自然资源部部长王广华日前在厦门召开的学习运用“厦门实践”经验推动国土空间生态修复现场交流会上说，厦门筼筜湖综合治理是我国海洋生态系统性修复的起步。经过36年不懈努力，筼筜湖治理已成为国内外海岸带综合管理的成功范例；厦门已成为全球海湾型城市高质量发展的引领者。“厦门实践”为破解海湾型城市生态治理这一世界性课题提供了中国经验、中国方案、中国智慧。厦门获得“国际花园城市”“联合国人居奖”“东亚海岸带综合管理杰出成就奖”等国际奖项，便是有力证明。

据介绍，今年6月8日我国将在厦门举办世界海洋日暨全国海洋宣传日主场活动，开展“厦门实践”国际交流研讨，将其中蕴含的中国经验、中国方案进一步推向全世界，引领世界海湾型城市生态治理。王广华表示，要深入学习运用“厦门实践”经验，研究部署当前和今后一个时期国土空间生态保护修复工作，以高水平保护支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化。

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