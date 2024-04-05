新华社莫斯科4月5日电（记者黄河）俄罗斯侦查委员会5日表示，俄方调查显示,“克罗库斯城”音乐厅恐怖袭击事件与俄罗斯特别军事行动存在关联。

俄侦查委员会当天在社交媒体上发布通报说，俄方已恢复“克罗库斯城”音乐厅恐袭事件嫌疑人曾试图损毁的手机中的数据。俄方调查发现，2024年2月24日，即俄罗斯发起特别军事行动两周年当天，恐袭事件的一名涉案人员受人指使，搜集并向对方发送了“克罗库斯城”音乐厅出入口的图片截图，以及前往音乐厅的实景导航路线图。

俄侦查委员会表示，恐袭事件嫌疑人已在其证词中证实了上述内容。此外，在上述手机中还发现一些身着迷彩服、手持乌克兰国旗的人员照片以及这些人与受损建筑物的合影。

俄侦查委员会表示，上述信息可以证明“克罗库斯城”音乐厅恐袭事件与俄罗斯在乌克兰进行的特别军事行动存在关联。

俄侦查委员会说，俄方将继续采取必要措施，查明乌克兰情报部门与国际恐怖组织是否参与组织和资助此次恐怖袭击。

莫斯科近郊“克罗库斯城”音乐厅3月22日晚发生严重恐袭事件，已造成144人死亡。截至4月1日，莫斯科巴斯曼区法院已先后批准对涉嫌参与恐袭的10人采取羁押候审，其中包括直接实施恐袭的4名嫌疑人。俄罗斯联邦安全局4日发布通报说，该局又抓获3名涉案人员。

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