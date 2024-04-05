新华社北京4月5日电 综合新华社驻外记者报道：清明时节，中国一些驻外使馆举行祭扫活动，祭奠长眠海外的英烈以及在驻外工作中献出宝贵生命的中国外交官、专家和技术人员等。

中国驻赞比亚大使馆4日在位于卢萨卡的坦赞铁路纪念园组织集体祭扫活动，缅怀在坦赞铁路建设等中赞友好事业中殉职的中国专家和技术人员。使馆临时代办王晟带领使馆工作人员、中国援赞医疗队和军医组、孔子学院以及驻赞中资企业代表等，向写有“中国援赞烈士永垂不朽”的纪念碑鞠躬默哀，敬献鲜花。王晟在讲话中回顾了中赞坦三国共同修建坦赞铁路的光辉历程，鼓励驻赞机构人员继承和发扬坦赞铁路精神，续写友谊新篇章。

中国驻刚果（金）大使赵斌4日率部分使馆外交官及援刚医疗队、中资机构和侨团代表，赴金沙萨市郊的援刚中国公民烈士墓园祭扫。赵斌在讲话中表示，在刚果（金）牺牲的中国同胞为中刚友好合作事业挥洒汗水，献出了宝贵生命。缅怀烈士的光荣事迹，也是为了从榜样身上汲取力量，在驻外岗位上力挑重担，勇毅前行。

4日，中国驻南联盟使馆旧址庄严肃穆，中国驻塞尔维亚大使李明率全体馆员和中资企业、新闻媒体、留学师生、侨团代表，共同凭吊缅怀在1999年北约轰炸中牺牲的邵云环、许杏虎和朱颖三位烈士。李明说，我们要继承英烈遗志，赓续光荣传统，巩固中塞“铁杆友谊”，与包括塞尔维亚在内的国际社会一道，坚定站在历史正确一边，捍卫《联合国宪章》宗旨和国际法准则，维护和平，共同发展，携手构建人类命运共同体。

中国驻老挝大使馆代表4日赴老挝川圹省祭扫中国烈士陵园，川圹省委副书记诺比、省党政军群以及华侨华人和中资企业代表等70余人参加。中国驻老挝大使馆、驻琅勃拉邦总领馆、川圹省委省政府等向烈士纪念碑敬献花圈，全体人员鞠躬默哀，整理挽联，祭扫烈士墓。

中国驻埃及大使廖力强3日率使馆外交官代表等30余人，在开罗武装部队烈士陵园举行“清明祭先烈”活动，祭奠在埃牺牲的烈士张宝玉。廖力强表示，张宝玉同志作为技术专家到埃及执行中埃技术合作项目，把年轻的生命献给了中埃友好事业，我们要铭记英烈，坚定理想信念，为落实好两国元首战略共识、深化中埃各领域务实合作、推动中埃友谊薪火相传添砖加瓦。

清明节前夕，中国驻越南大使馆人员、在越中资企业和留学生代表赴河内市嘉林中国烈士陵园祭扫，越中友协副主席阮荣光等友好人士参加。中国驻越南大使熊波偕全体人员向英烈鞠躬默哀。熊波表示，继承先烈遗志，就要大力弘扬老一辈领导人亲手缔造和精心培育的中越传统友谊，将“越中情谊深、同志加兄弟”的精神发扬光大，推动具有战略意义的中越命运共同体建设早日落地生根、开花结果，更好造福两国和两国人民。

中国驻阿富汗大使赵星及驻阿大使馆馆员代表在清明节前夕赴喀布尔国际公墓，祭奠长眠在阿富汗的中国外交官邹兴志。赵星带领馆员三鞠躬并默哀，共同追忆邹兴志同志事迹。大家表示，邹兴志不畏战乱艰苦环境，为中阿友好事业作出积极贡献，他的事迹令人动容。清明扫墓是一次抚今追昔、铭记历史的生动教育，激励使馆人员矢志砥砺前行。

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