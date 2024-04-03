新华社北京4月3日电（记者成欣、袁睿）外交部发言人汪文斌3日表示，仁爱礁问题不是谁大谁小的问题，而是孰是孰非的问题。菲方为一己之私，不惜破坏地区国家达成的共识的行为，是导致南海局势扩大化、复杂化的主要根源。我们再次敦促菲方尊重事实，尽快回到通过对话协商妥善管控争议的正确轨道上来。

当日例行记者会上，有记者问：2日，菲律宾国防部长特奥多罗发表公开信称，中方将围绕仁爱礁的争论焦点集中在所谓承诺上，从而转移外界对其继续在菲专属经济区进行非法活动的注意力，这是中方的“宣传陷阱”。发言人对此有何回应？

汪文斌说，菲律宾方面一再指责中国“以大欺小”，而对其非法侵占、侵犯中国南沙群岛领土的行径只字不提，这才是真正的宣传“陷阱”。仁爱礁问题不是谁大谁小的问题，而是孰是孰非的问题。

汪文斌指出，菲方军舰1999年在仁爱礁非法“坐滩”，严重侵犯中方主权，中方立即向菲提出交涉，菲方也多次承诺拖走该舰。菲外交部高官还明确表示，菲方无意在仁爱礁上修建设施，不会也不愿成为第一个违反《南海各方行为宣言》的国家。但25年过去了，菲方不仅未履行承诺把军舰拖走，还企图运送用于大规模维修加固军舰的建筑物资，以期在仁爱礁上建设永久设施。菲方背信弃义、滋事挑衅，不仅违背中菲就管控仁爱礁问题达成的谅解，也违背《南海各方行为宣言》，特别是第五条关于不在无人居住的岛、礁、滩、沙上采取居住行动的规定，菲方对近期南海局势紧张负有不可推卸的责任。

汪文斌说，长期以来，中国和东盟国家坚持由直接当事国通过对话协商妥善管控争议，坚持中国和东盟国家共同努力维护南海和平稳定，这有效维护了南海局势的总体稳定。但近一个时期以来，菲律宾极力拉拢域外势力介入南海事务，为其侵权挑衅行径撑腰打气。菲方为一己之私，不惜破坏地区国家达成的共识的行为，是导致南海局势扩大化、复杂化的主要根源。

“我们再次敦促菲方尊重事实，遵守中菲之间达成的有关谅解，遵守《南海各方行为宣言》的规定，遵守中国和东盟国家达成的共识，尽快回到通过对话协商妥善管控争议的正确轨道上来。”他说。

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