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外交部：中法关系在新甲子开年呈现蓬勃生机和活力

2024年04月02日19:17 | 来源：新华网
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新华社北京4月2日电（记者成欣、董雪）外交部发言人汪文斌2日在例行记者会上说，今年是中法建交60周年，年初以来双方开展了系列高层交往，中法关系在新甲子的开年呈现蓬勃生机和活力。

法国外长塞茹尔内1日访华。汪文斌应询介绍有关情况时表示，中法都是有独立自主精神的大国，中法关系历来有超越双边范畴的战略意义。此次访问是塞茹尔内外长就任后首次访华，也是他首访亚洲地区，体现了法方及他本人对中法关系的高度重视。访问期间，李强总理、王毅外长分别同他会见、会谈，双方就中法关系、中欧关系以及共同关心的国际地区问题深入交流，取得广泛共识。

“双方一致认为，中法两国关系拥有珍贵历史、肩负时代使命，要在两国元首领导下，以建交60周年为契机，密切沟通协调，深化交流合作，将中法关系打造得更具战略稳定性和战略前瞻性，在全球发挥引领作用。”汪文斌说。

汪文斌表示，双方将加强发展战略和产业对接，在深化航空航天、核能、农业、金融等传统领域合作同时，积极挖掘绿色发展、人工智能等新的合作增长点。双方同意办好建交60周年和文旅年活动，深化科学、教育、体育、文化遗产保护等领域合作，为两国人员往来提供更多便利。

他说，双方主张深化中欧全面战略伙伴关系，加强开放合作，反对“脱钩断链”，通过协商妥善处理分歧，共同维护全球产供链稳定，促进全球经济复苏。双方将继续就重大国际地区热点问题保持密切沟通，相互支持对方提出的多边倡议，携手应对气候变化、生物多样性保护等全球性挑战，为乱象频生的世界注入更多稳定性。

“此访期间，法方重申坚持一个中国政策，中方对此表示赞赏。”汪文斌说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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