新华社北京4月2日电（记者成欣、董雪）外交部发言人汪文斌2日表示，今年中国经济的良好开局，成为当前世界经济的一道亮丽风景。中国开放的大门越开越大，中国大市场日益成为世界大机遇，外国企业投资中国、深耕中国，也必将赢在中国。

当日例行记者会上，有记者问：近日，国际媒体广泛关注中国最新制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数双双上扬，认为有关数据表明中国经济已找到新的增长引擎。外交部对此有何评论？

汪文斌说，3月份中国制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数受到国际社会的高度关注。三大指数同步回升，且均位于扩张区间，反映出中国经济运行延续回升向好态势，内生动力持续增强，社会预期不断改善，高质量发展扎实推进。除了PMI数据外，近期中国进出口、发电量、客运及货运量、春节期间消费等多项指标也都释放出经济回升向好的积极信号，让外界对2024年中国经济的表现更加期待。

汪文斌说，今年中国经济的良好开局，成为当前世界经济的一道亮丽风景。近期百余位跨国公司负责人密集访华，无论是中国发展高层论坛年会，还是博鳌亚洲论坛年会，都高朋满座。众多与会的商界领袖表示，对中国经济的强大韧性和发展前景充满信心，中国市场对跨国公司仍具有不可替代的价值，将持续投资中国。

“中国的发展是开放的发展。”汪文斌说，近期中方多个部门接连发布一系列扩大高水平对外开放的重要举措，涵盖跨境服务贸易、数据跨境流动、金融开放等多个领域。从广交会到进博会，从服贸会到数贸会，从消博会到链博会，中国开放的大门越开越大，中国大市场日益成为世界大机遇。

“我们相信，外国企业投资中国、深耕中国，也必将赢在中国。”他说。

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