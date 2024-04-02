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以色列立法允许政府关停外国电视频道

2024年04月02日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷4月1日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列议会1日通过一项法律，允许政府以“危害国家安全”为名，临时关停在以色列运营的外国电视频道。以总理内塔尼亚胡表示将关停卡塔尔半岛电视台。

　　以色列议会当天以71票支持、10票反对的投票结果通过这项法律。据新华社记者获得的法律文本，该法律赋予政府权力，可以临时禁止“被认为危害国家安全”的外国电视频道在以色列运营。根据这项法律，以通讯部长有权命令外国电视频道停止在以播放；关闭相关频道在以办事处并没收该频道设备；关闭该频道网站在以色列的服务器，或者以其他方式阻止对该网站的访问。

　　根据该法律，关闭外国电视频道的最终决定需以色列安全内阁或政府批准。关停命令有效期为45天，但可以延长。

　　以色列总理内塔尼亚胡1日在社交媒体上发文对这项立法表示欢迎，并称卡塔尔半岛电视台将“不再在以色列播放”。以色列通讯部长卡尔希说，“半岛电视台将在未来几天关闭”。

　　自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列政府多次批评半岛电视台对加沙地带局势的报道，指责半岛电视台偏袒巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和煽动针对以色列的行动。半岛电视台没有对这些指控作出回应。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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