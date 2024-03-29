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2024年丝绸之路与亚洲文明论坛在吉隆坡举办

2024年03月29日08:26 | 来源：新华网
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这是3月28日在马来西亚吉隆坡拍摄的2024年丝绸之路与亚洲文明论坛现场。2024年丝绸之路与亚洲文明论坛28日在马来西亚首都吉隆坡举办。来自马来西亚、中国、尼泊尔、巴基斯坦、泰国等国的约300名代表参加。新华社记者 程一恒 摄

这是3月28日在马来西亚吉隆坡拍摄的2024年丝绸之路与亚洲文明论坛现场。2024年丝绸之路与亚洲文明论坛28日在马来西亚首都吉隆坡举办。来自马来西亚、中国、尼泊尔、巴基斯坦、泰国等国的约300名代表参加。新华社记者 程一恒 摄

新华社吉隆坡3月28日电（记者汪艺 毛鹏飞）2024年丝绸之路与亚洲文明论坛28日在马来西亚首都吉隆坡举办。来自马来西亚、中国、尼泊尔、巴基斯坦、泰国等国的约300名代表参加。

马来西亚副总理法迪拉出席论坛并致辞。他表示，在马中庆祝建交50周年之际，马来西亚希望与中国深化关系、促进创新和可持续发展，造福两国人民和子孙后代。共建“一带一路”倡议为马中双方在基础设施、互联互通、贸易便利、人文交流等各领域的合作提供了前所未有的机会。两国可利用彼此优势，推动双方以及亚洲的经济繁荣。

这是3月28日在马来西亚吉隆坡拍摄的2024年丝绸之路与亚洲文明论坛现场。新华社记者 程一恒 摄

这是3月28日在马来西亚吉隆坡拍摄的2024年丝绸之路与亚洲文明论坛现场。新华社记者 程一恒 摄

尼泊尔丝路之友俱乐部秘书长阿南达·普拉萨德·波卡雷尔在论坛上发表演讲说，丝绸之路不仅是货物交换的渠道，也是全球思想、文化和价值观交流的桥梁，体现了亚洲文明长期以来所珍视的尊重传统、热情好客、相互合作等观念。中国提出的共建“一带一路”倡议旨在促进国家间经济互联互通，实现共同繁荣和发展，不仅为中国，更是为全球伙伴带来了非凡机遇。

这是3月28日在马来西亚吉隆坡拍摄的2024年丝绸之路与亚洲文明论坛现场。新华社记者 程一恒 摄

这是3月28日在马来西亚吉隆坡拍摄的2024年丝绸之路与亚洲文明论坛现场。新华社记者 程一恒 摄

2024年丝绸之路与亚洲文明论坛由马来西亚丝路之友俱乐部主办。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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