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博鳌亚洲论坛丨报告预计2024年亚洲经济增速达4.5%

2024年03月26日16:17 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌3月26日电（记者罗江、王存福）在26日举行的博鳌亚洲论坛2024年年会首场新闻发布会上，《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》发布。报告预计2024年亚洲经济增速将达到4.5%左右，仍将是对全球经济增长贡献最大的地区。

　　报告称，尽管面临各种外部经济挑战，亚洲经济增长和地区经济一体化的动能仍然强劲。在相对强劲的消费和积极的财政政策支持下，2024年亚洲经济增速有望高于2023年，达到4.5%左右；2024年亚洲GDP规模占全球比重预计为49%，同比提高0.5个百分点。

　　在就业方面，2024年全球就业不甚乐观，但亚洲总体失业率低于全球水平；在物价方面，亚洲地区通胀压力将进一步缓解，部分低通胀国家的物价也将回暖；在贸易与投资方面，亚洲数字贸易加速发展、旅游业复苏加快以及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等经贸安排持续推进，增添了新的动力；在金融市场方面，亚洲主要国家资本市场、外汇市场、债券市场以及银行业将趋于稳定。

　　报告还指出，亚洲区域一体化进程持续推进。从2022年数据看，全球对亚洲货物贸易的依存度保持稳定，达到38.8%；亚洲经济体对亚洲货物贸易的依存度保持在57.4%的高水平。其中，中国和东盟的货物贸易中心地位保持稳定，中国的货物贸易出口竞争力优势明显，对其他亚太经济体的出口贸易持续增长。

　　博鳌亚洲论坛2024年年会于3月26日至29日在海南博鳌举行，今年年会主题为“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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