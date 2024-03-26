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俄侦查委员会还原莫斯科近郊恐袭时间表

2024年03月26日10:13 | 来源：新华网
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新华社莫斯科3月25日电（记者江宥林 刘恺）俄罗斯侦查委员会主席巴斯特雷金25日向总统普京汇报说，莫斯科近郊音乐厅恐袭事件已造成139人死亡、182人受伤。他详细还原了此次袭击的时间表。

巴斯特雷金说，袭击是经过精心策划和准备的。他透露，莫斯科时间22日18时54分，4名袭击者驾车来到音乐厅旁，等待观众到来。19时58分，他们开始向音乐厅大楼附近的民众射击，然后进入楼内和演出厅继续向看到的所有人开枪，“不分性别和年龄”。他们还使用随身携带的塑料汽油瓶纵火。20时11分，4人离开大楼。他们开车驶离停车场时，高速撞击到一家人，导致两名幼童受重伤。随后4人驾车逃往俄乌边境方向，最终在俄布良斯克州被捕。

巴斯特雷金说，在袭击现场发现两支AK-74自动步枪、500余发子弹、28个装有子弹的弹匣和多个含有汽油残留物的瓶子。在搜查袭击者住所时，发现了织物碎片和准备袭击时所用工具等。在袭击者车内，发现一把没有子弹的手枪和一个装有30发子弹的自动步枪弹匣。

巴斯特雷金还说，直接实施恐袭的4人均已在审讯中和法庭上认罪，并提供了关于犯罪情节、雇主和协助准备恐袭人员的详细证词。另有3名涉嫌协助准备恐袭的人员被拘捕，他们被指控为袭击者提供住所、车辆等。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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