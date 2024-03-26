新华社莫斯科3月25日电（记者刘恺 黄河）俄罗斯总统普京25日晚说，美国试图通过各种渠道让所有人相信，莫斯科近郊音乐厅恐怖袭击中没有“乌克兰痕迹”，而是极端组织“伊斯兰国”所为。俄方知道这起恐袭是激进伊斯兰分子实施，但俄方更关心雇主是谁。

普京当天召开有关俄方在此次恐袭事件后所采取措施的会议。他表示，调查必须以最专业、客观、没有任何政治偏见的方式进行。俄方知道这起针对俄罗斯及其人民的暴行是谁亲手实施的，但俄方更关心的是其雇主是谁。

普京强调，此次恐袭是一种恐吓行为，问题是谁能从中受益。这可能只是自2014年以来与俄罗斯作战的人通过乌克兰当局之手实施的一系列企图中的一个环节。他补充说，乌方反攻“彻底失败”，俄军在整条战线掌握主动，因此有人试图闯入俄境内并立足，炮击俄居民区和民用基础设施。

普京说，俄方需要调查清楚为什么恐怖分子犯下罪行后试图逃往乌克兰，又是谁在那里等待他们。显然，那些支持乌克兰当局的人不想成为恐怖活动的帮凶和恐怖主义的支持者，“但确实有很多疑问”。

莫斯科近郊“克罗库斯城”音乐厅22日晚发生严重恐袭事件。据俄侦查委员会最新数据，袭击造成139人死亡、182人受伤。（参与记者：江宥林）

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