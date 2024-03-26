新华社联合国3月25日电 中国常驻联合国代表张军25日在安理会表决通过加沙停火问题决议后作解释性发言，强调决议必须得到落实。

张军说，加沙冲突爆发近6个月，3.2万多无辜平民被夺去生命。对于已经逝去的生命，安理会今天的决议来得太迟了。但对于上百万仍深陷前所未有的人道灾难的加沙民众来说，这项决议如果能得到全面、有效落实，还是可以带来期待已久的希望。安理会决议是有约束力的，中方要求当事方履行《联合国宪章》规定的义务，根据决议要求采取应有行动。中方期待有重要影响的国家对当事方发挥积极作用，包括采取一切有效手段支持决议的实施。

张军说，斋月停火只是第一步，必须以此为基础迈向持久停战。同时，必须立即解除对加沙地带的封锁和对人道物资准入的人为设障，保障人道物资充足、快速进入加沙地带，安全、及时送到有需要的民众手中。

张军说，安理会要继续密切关注加沙局势，为采取进一步必要行动做好准备，确保决议得到及时、充分执行。中方将继续同各方一道，为早日平息加沙战火、缓解人道灾难、落实“两国方案”作出不懈努力。

张军说，中方对25日的决议草案投了赞成票。22日，中方同阿尔及利亚、俄罗斯一道对美国提出的一份决议草案投了反对票。对比两项草案，可以看出区别所在。当前的草案态度鲜明，要求立即停火，前一份草案却拐弯抹角、含糊其辞。当前的草案要求无条件停火，前一份草案却为停火设置前提。当前的草案反映了国际社会普遍期待，得到阿拉伯国家集体支持，前一份草案却遭到阿拉伯国家的共同反对。两份草案分歧点，归根结底是要不要立即无条件停火，能不能允许对加沙民众的集体惩罚继续下去。在这个问题上，中方同国际社会大多数成员一样，从一开始态度就是非常明确的。无论是22日投反对票，还是今天投赞成票，都是基于中方一以贯之的立场和主张。

张军说，美国在多次否决安理会行动之后，终于决定不再阻挠安理会要求立即停火的努力。尽管如此，美方仍然寻找种种借口，对中国进行指责。国际社会的眼睛是雪亮的，美方的指责完全站不住脚。恰恰相反，正是中国和有关国家坚持原则、主持正义，才迫使美国认识到美不能也无法再继续阻挠安理会朝着正确方向迈出关键步伐。正义终将胜利。

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