新华社北京3月25日电（记者邵艺博、袁睿）针对美国国务卿布林肯近日涉香港《维护国家安全条例》有关言论，外交部发言人林剑25日在例行记者会上回答有关提问时说，中方对美方一再诋毁抹黑香港《维护国家安全条例》表示强烈不满和坚决反对，敦促美方立即停止插手香港事务、停止干涉中国内政。

“我要强调，香港事务纯属中国内政，任何外国无权说三道四。”林剑说。

他表示，香港国安条例刊宪生效，标志着香港特区有效落实基本法第23条规定的宪制责任，必将进一步筑牢香港发展的安全根基，推动香港加快实现由治及兴。香港各界对此高度支持。

林剑说，香港国安条例平衡兼顾维护国家安全和保障权利自由及经济发展，充分借鉴其他国家特别是普通法国家立法经验，充分尊重和保障人权，明确界定罪行要素，清楚划分罪与非罪，切实保护在港外国机构、组织、人员的正当商业行为和国际交往需要，完全不影响香港的高度自治，不改变香港原有的资本主义制度和生活方式，有利于香港更好发挥独特地位和优势，更好深化同各国各地区的交往合作，更好巩固国际金融、航运、贸易中心地位。

林剑表示，美国自己的国家安全体系密不透风，立法数量之多、域外效力之广世所罕见，却在香港制定国安条例问题上指手画脚，这是赤裸裸的政治操弄和虚伪双标。

“中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻‘一国两制’方针的决心坚定不移。我们敦促美方切实尊重中国主权和香港法治，恪守国际法原则和国际关系基本准则，立即停止插手香港事务、停止干涉中国内政。”他说。

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