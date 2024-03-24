3月20日拍摄的第三届“民主：全人类共同价值”国际论坛现场。 新华社记者 金良快 摄

新华社北京3月23日电（记者翟翔）“中国的民主和治理是行之有效的，有许多东西值得我们学习。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里在20日于北京举行的第三届“民主：全人类共同价值”国际论坛上说，中国倾听人民的声音，并竭尽全力满足人民的期望。

在这场论坛上，来自多个国家、地区和国际组织的200余名嘉宾围绕“民主与治理现代化”“数字时代的民主与法治”“人工智能与民主的未来”“多极化世界中的民主与全球治理”等议题展开讨论，共商民主真谛和互鉴之道。

“在西方政治中，为了当选，需要引起人们的注意，所以，你会发现大多数政治家实际上没有实质性想法。”俄罗斯科学院普里马科夫世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·罗曼诺夫表示，西方的选举往往是为了赢得选民的一次投票，在投票后人们的需求常被遗忘，这是最大的问题，而中国民主最大的优势之一是没有空洞的承诺。

“政党交替执政越来越频繁，约有30%的欧洲选民在投票的时候表现出捉摸不定。”巴西地理和统计研究所所长马尔西奥·波赫曼认为，选举缺乏合理性、政府办事效率低下、经济停滞等问题严重损害了西方国家成立以来形成的主权基础。

埃及苏伊士运河大学孔子学院埃方院长哈桑·拉杰卜表示，从“阿拉伯之春”演变为“阿拉伯之冬”，西式民主在发展中国家“水土不服”，制度短板日益暴露，这些都充分证明强行植入西式民主后，结果往往与和平、稳定与繁荣的愿景背道而驰。

意大利前总理马西莫·达莱马指出：“正因为我们自己追求民主的历史过程漫长而又特殊，这种方式不能被输出或强加给世界上的其他地区。近年来在阿富汗、伊拉克和中东发生的经验教训也证明了这一点。”

达莱马说，西方自身社会内部问题已逐渐侵蚀为民主而让步的共识基础。

与会嘉宾认为，各国人民自主选择发展道路的权利，应该得到尊重。

“不同的颜色、配料和形状和谐统一，最终形成一幅美丽的画作。”埃及前总理伊萨姆·沙拉夫说，通过协调差异，可以打破文化壁垒，也应该通过沟通来协调差异。

谈到孟子推重的“仁政”，马来西亚国会下议院前副议长翁诗杰表示，“孟子的千年智慧如今在中国的全过程人民民主中得到共鸣，民主实践中最重要的是人民的参与度和治理的最终结果。”

“中国的决策过程是实施民主的程序，有机构之间相互协调，而且是在监督监管之下。”葡萄牙中国观察研究所所长鲁翊君说，中国人民拥有了更高水平的生活方式，中国的全过程人民民主是有效的。

“我们需要研究中国，而不是像一些西方国家那样把中国视为一个威胁。”他说，应该推崇合作，让全人类能够共享民主的成果。

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