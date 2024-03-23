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莫斯科近郊恐袭遇难人数升至93人

2024年03月23日18:03 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科3月23日电（记者陈汀　刘恺）俄罗斯侦查委员会23日发表声明说，莫斯科近郊音乐厅发生的恐怖袭击事件已造成93人死亡。

　　俄侦查委员会信息中心当天通过社交媒体发布消息说，据初步调查，枪伤和因燃烧物中毒是造成这些人死亡的原因，预计死亡人数还会上升，对案件的调查仍在进行。

　　俄侦查委员会同时表示，该委员会调查组专家目前已在事件现场开展调查工作；紧急情况部门正在现场清理废墟、研究视频监控录像、开展伤亡人员统计及受害人身份核实等工作，对音乐厅的现场勘查和物证收集工作也在进行中。

　　俄侦查委员会说，对音乐厅的初步勘察表明，恐怖分子在袭击中使用了自动武器，并用易燃液体纵火。调查人员目前正在对从现场获取的武器和弹药等实物进行弹道、基因和指纹检测。

　　22日晚，俄罗斯首都莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一音乐厅发生枪击事件，俄方认定其为恐怖袭击。据俄罗斯媒体报道，俄联邦安全局23日向俄总统普京汇报说，目前已拘捕11名涉嫌参与恐怖袭击的嫌疑人，其中4人直接实施了恐怖袭击。

(责编：徐婵、袁勃)

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