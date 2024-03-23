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中国代表：美方关于加沙的草案为停火设置前提不可接受

2024年03月23日09:26 | 来源：新华网
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新华社联合国3月22日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军22日在安理会表决巴以问题决议草案后的解释性发言中表示，立即停火是拯救生命、扩大人道准入、防止更大冲突的基本前提。美方草案反而为停火设置前提，这无异于为继续杀戮开了绿灯，是不可接受的。

张军在解释中方对刚刚付诸表决的决议草案投反对票的原因时表示，安理会的任何行动，都应该经得起历史的检验、经得起道义良知的拷问。基于对维护公理正义、维护联合国宪章和安理会尊严的负责任态度，同时也基于阿拉伯国家对这份草案的关切和强烈不满，中国同阿尔及利亚、俄罗斯一道投了反对票。

张军表示，草案在其他许多方面也很不平衡，特别是针对以色列近期多次宣称计划军事进攻拉法，草案没有明确无误地表明反对态度，这将释放一个十分错误的信号，带来严重后果。

张军说，加沙冲突爆发已经160多天，面对32000多名无辜平民丧生、上百万人处于饥荒的人间惨剧，安理会最迫切需要采取的行动，是推动立即实现无条件、持久的停火。这是国际社会的普遍呼声，是紧急特别联大几个月前就作出的决定，也是联合国秘书长援引宪章第99条向安理会提出的郑重呼吁。安理会在这方面已经拖得太久，浪费了太多时间。

张军说，美国在2月20日否决安理会成员关于立即停火的压倒性共识后，提出了自己的决议草案。过去一个月里，草案几经修改，包含了一些回应国际社会有关切的要素，但在最核心的停火问题上，始终回避躲闪。最后的案文仍然含糊其辞，没有要求立即停火，甚至没有给出短期内实现停火的答案。这显然偏离了安理会成员已有共识，同国际社会的期待存在巨大落差。

张军表示，目前摆在安理会成员面前的，还有一项非常任理事国集体磋商形成的决议草案。这项草案在实现停火问题上态度鲜明，符合安理会行动的正确方向，具有现实意义，中方表示支持。中方希望安理会成员就此达成一致，发出要求立即停火止战的明确信号。

张军说，同其他成员一样，中方从一开始就呼吁立即释放全部人质，这也是安理会第2712号、2720号决议一再重申的要求。中方欢迎埃及、卡塔尔等为此开展的斡旋努力，希望所有被扣押人员早日获释。

张军强调，中方拒绝美国、英国对中方投票立场的无理指责。如果美国对实现停火是认真的，就不应该多次否决多项安理会决议；就不该绕了很大一个圈子，玩弄文字游戏，却在关键问题上含混不清。如果美国对实现停火是认真的，那么请对另一项明确要求立即停火的决议草案投赞成票，让停火立即实现，让巴勒斯坦人民停止遭受苦难，让人质早日回家。对美方来说，现在重要的不是语言，而是行动。

张军表示，中方将继续同安理会成员和国际社会一道，为停火止战、缓解灾难、落实“两国方案”、实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决发挥负责任、建设性作用。

(责编：王禹蘅、崔越)

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