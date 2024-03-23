本报柏林3月22日电 （记者刘仲华）日内瓦消息：中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使20日在联合国人权理事会第五十五届会议代表对话合作促人权之友小组作共同发言，强调应通过建设性对话合作促进和保护人权，反对将人权问题政治化、工具化。

共同发言指出，人权理事会政治化和极化氛围加剧，同其设立初衷不符，与普遍、公正、客观、非政治化、非选择性原则相悖。违背当事国意愿设立国别机制，甚至重复设立国别机制的情况时有发生，耗费大量资源，但未取得可见成效，无法为人权发挥积极作用。

共同发言围绕人权理事会有关工作重申三点主张：一是坚持公平正义，应恪守联合国宪章宗旨和原则，反对以人权为借口干涉会员国内政，呼吁立即取消单边强制措施。二是坚持开放包容，为各方在平等和相互尊重基础上开展建设性对话与合作发挥应有作用，倡导对话凝聚共识，交流增进互鉴，共同以和平安全守护人权、以共同发展促进人权、以对话合作推进人权。三是坚持客观公正，根据真实、客观信息开展工作，尊重各国主权和政治独立，尊重各国根据本国国情选择的人权发展道路，根据当事国意愿提供技术援助和能力建设。

共同发言得到发展中国家广泛支持与呼应。

《 人民日报 》（ 2024年03月23日 第 03 版）

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