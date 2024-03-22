新华社北京3月22日电（记者曹嘉玥、温馨）应国务院总理李强邀请，斯里兰卡民主社会主义共和国总理古纳瓦德纳将于3月25日至30日对中国进行正式访问。外交部发言人林剑22日在例行记者会上应询介绍了古纳瓦德纳总理此访有关安排。

林剑表示，古纳瓦德纳总理曾多次访华，为推动中斯关系发展作出重要贡献。此次访问期间，习近平主席将会见古纳瓦德纳总理，李强总理、赵乐际委员长将分别同他举行会谈会见。两国领导人将就赓续中斯传统友谊、深化双方政治互信、拓展两国务实合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

林剑说，中国和斯里兰卡是传统友好近邻。1957年建交以来，两国始终守望相助、携手前行，树立了国家间平等相待、友好相处的典范。近年来，中斯两国高层交往频繁，双方政治互信不断增强，经贸、人文等领域交流合作日益密切，在国际和地区事务中保持良好沟通与协调。去年10月，维克拉马辛哈总统来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，习近平主席同他深入交换意见，就发展中斯关系达成重要共识。

林剑说，中方高度重视中斯关系发展，愿同斯方一道努力，落实好两国领导人重要共识，高质量共建“一带一路”，拓展各领域交流合作，推动中斯真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系不断取得新进展。

(责编：岳弘彬、牛镛)