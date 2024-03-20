新华社堪培拉3月20日电（记者章建华）当地时间3月20日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在堪培拉会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

阿尔巴尼斯请王毅向中国领导人转达诚挚问候。阿尔巴尼斯表示，澳方欣慰地看到，近两年来，澳中关系重回正确的方向，贸易投资和民间往来重现活跃，不断释放出积极信号并取得重要突破。澳方高度评价中国取得的发展和脱贫成就，愿同中方密切高层交往，深化各领域互利合作。澳中关系不应由差异和分歧来定义，应尽可能寻找双方利益共同点。澳工党当年曾为澳中建交作出历史性贡献，现任工党政府将为推动澳中关系的建设性发展继续作出努力。阿尔巴尼斯强调，澳方一直奉行一个中国政策，这是澳两党共识，将继续予以坚持。

王毅向阿尔巴尼斯转达中国领导人的亲切问候。王毅表示，在两国领导人战略引领下，中澳关系遇到的障碍逐一得到克服，悬案正在妥善予以解决，给两国人民带来实实在在的福祉，也为中澳全面战略伙伴关系注入新的动力。澳现任工党政府执政后，中澳关系实现了第二次重要转变，这完全符合澳国家和人民的根本和长远利益，也完全符合当前时代发展的潮流。历史将会证明这一决断是正确的。

王毅说，中澳关系既然已经回到正轨，明确了前进方向，双方就应坚定向前走，不犹豫、不彷徨、不开倒车，携手开创两国关系更加光明的未来。中方愿同澳方一道，以习近平主席成功对澳进行国事访问10周年和中澳建立全面战略伙伴关系10周年为契机，进一步密切高层交往，恢复两国间对话机制，深化各领域互利合作，本着相互尊重态度管控和超越分歧，共同推动构建更加成熟稳定、更加富有成果的中澳全面战略伙伴关系。

访澳期间，王毅还同澳大利亚外交部长黄英贤举行了第七轮中澳外交与战略对话，分别会见澳中议会小组成员、澳反对党领袖达顿和外交事务发言人伯明翰，同澳工商、战略等各界人士座谈，并将会见澳前总理基廷、新南威尔士州长柯民思。

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