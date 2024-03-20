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第三届“民主：全人类共同价值”国际论坛成功举办

2024年03月20日18:16 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月20日电　第三届“民主：全人类共同价值”国际论坛20日在京举办，中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊出席开幕式并发表主旨演讲。来自多个国家、地区和国际组织的200余名嘉宾围绕“民主与治理现代化”“数字时代的民主与法治”“人工智能与民主的未来”“多极化世界中的民主与全球治理”等议题展开讨论，共商民主真谛和互鉴之道。

　　与会嘉宾表示，民主是人类文明发展进步的重要标志，是中国共产党和中国人民的一贯追求。经过长期探索，中国走出了一条具有中国特色的民主发展道路，保障了14亿多人民充分的民主权利，调动了广大群众的积极性主动性创造性，成就了经济快速发展和社会长期稳定的“中国奇迹”，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴提供了有力保障。

　　与会嘉宾认为，民主是全人类共同价值，目的是保障和增进全人类福祉。要充分尊重广大发展中国家追求民主、发展民主、实现民主的探索，尊重各国人民自主选择发展道路的权利，反对以民主之名在国际社会制造分裂、传播偏见、破坏和平。要推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，建设关乎人类美好未来的人类命运共同体。

　　论坛由中共中央宣传部、国务院新闻办公室主办，中国社科院、中央广电总台、中国外文局承办。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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