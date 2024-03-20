新华社堪培拉3月20日电（记者章建华）当地时间3月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在堪培拉同澳大利亚外长黄英贤举行第七轮中澳外交与战略对话。

王毅说，2022年11月习近平主席在出席二十国集团领导人峰会期间同阿尔巴尼斯总理会面，就加快改善双边关系达成重要政治共识，为我们明确了共同努力的方向。2022年12月你访华时，我们提出双方要“重整行装再出发”。经过双方共同努力，中澳关系实现破冰，重新起航，各领域交流合作逐步得到恢复。

王毅表示，这已是我们第六次见面。每见一次，双方互信就增加一分，中澳关系就前进一步。这就是加强沟通的价值所在，就是不断增信释疑的积极进程。我此次访澳，正值习近平主席成功对澳进行国事访问和中澳建立全面战略伙伴关系10周年。这是一个承前启后的重要年头。我们应在迄今双边关系良好势头基础上，“携手合作创未来”，以更加积极作为的姿态，共同构建更加成熟稳定、更加富有成果的全面战略伙伴关系。

王毅说，过去10年中澳关系的跌宕起伏，既给我们留下需要汲取的教训，也积累了值得珍惜的经验。最根本的是坚持相互尊重，最关键的是坚持求同存异，最重要的是坚持互利共赢，最宝贵的是坚持独立自主。中澳关系既然走在正确轨道上，就要不犹豫，不偏航，不走回头路。既然明确了前进方向，就要争取走得稳、走得好、走得远。这符合两国人民的共同利益，也是地区国家的普遍期待。

王毅表示，中方愿同澳方进一步筹备好两国的高层交往，全面重启并利用好各领域建立的磋商对话机制，充分发挥互补优势，巩固发展能矿、农产品等传统强项合作的基础上，深入挖掘新能源、数字经济、绿色发展、应对气候变化等领域合作潜力，不断做大共同利益的蛋糕。希望澳方采取切实措施维护市场经济原则和公平竞争规则，为中国企业在澳投资经营提供公平、公正、透明、非歧视的营商环境。双方要持续促进教育、文化、旅游、地方、青年等人文交流，积极采取措施便利双方人员往来，夯实中澳关系的社会民意基础。中方愿同澳方在国际和地区事务中加强沟通，增进理解，为世界和平与发展作出更多贡献。

王毅阐述了中方在台湾、涉港、涉疆、涉藏、南海等问题上的原则立场，强调中澳两国之间没有历史恩怨纠缠，没有根本利害冲突，共同利益远大于分歧。双方要践行尊重国家主权和领土完整这一国际法基本准则，尊重彼此核心利益和重大关切，推动两国关系持续稳定健康发展。

黄英贤表示，澳中两国在历史、贸易、文化等方面联系密切，双方是全面战略合作伙伴，同处一个地区，不应让分歧定义澳中关系。澳方很高兴看到两国关系近年来取得长足进展，愿同中方在相互尊重的基础上进一步加强对话沟通，明智管控分歧，发挥互补优势，不断深化经贸、人文等领域合作，推动澳中全面战略伙伴关系稳定发展，造福两国人民，促进地区和平与发展。

双方一致同意恢复并建立各领域对话并使其发挥切实作用，推动两国外交、经贸、科技、教育、执法等主管部门开展更多合作，积极考虑开展海洋事务对话。双方同意采取进一步措施便利两国人员往来。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

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