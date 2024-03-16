人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

彭斯称在今年美国总统选举中不会支持特朗普

2024年03月16日15:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿3月15日电　美国前副总统、共和党人彭斯15日表示，在美国2024年总统选举中，他不会支持前总统特朗普。

　　彭斯当天接受美国媒体采访时说：“今年我不会支持唐纳德·特朗普，这并不奇怪。”他解释道，特朗普偏离了二人执政4年所遵循的保守派议程。他同特朗普在国债、堕胎权等一系列问题上存在深刻分歧。

　　彭斯没有透露将支持谁，但表示永远不会把票投给现任总统、民主党人拜登，也不会支持第三党的候选人。

　　2017年1月至2021年1月，特朗普担任美国总统，彭斯是副总统，二人后因“国会山骚乱”决裂。2023年6月，彭斯正式开始竞选美国总统，但数月后宣布退选。特朗普近期锁定了美国2024年总统选举共和党总统候选人提名，拜登也锁定了民主党总统候选人提名。

　　美国媒体认为，彭斯的最新表态加深了他同特朗普之间本已尖锐的分歧，同时也表明，尽管特朗普在意识形态和风格上加强了共和党的“特朗普化”，但共和党内部仍然存在分歧。

　　特朗普目前身陷4起刑事案件，其中“封口费”案原定本月25日开庭，但因位于曼哈顿的纽约南区联邦检察官办公室近期才向控辩双方发送数万页与案情相关的法律文件，本案主控检察官日前同意将开庭日期推迟至多一个月。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部