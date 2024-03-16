新华社华盛顿3月15日电 美国前副总统、共和党人彭斯15日表示，在美国2024年总统选举中，他不会支持前总统特朗普。

彭斯当天接受美国媒体采访时说：“今年我不会支持唐纳德·特朗普，这并不奇怪。”他解释道，特朗普偏离了二人执政4年所遵循的保守派议程。他同特朗普在国债、堕胎权等一系列问题上存在深刻分歧。

彭斯没有透露将支持谁，但表示永远不会把票投给现任总统、民主党人拜登，也不会支持第三党的候选人。

2017年1月至2021年1月，特朗普担任美国总统，彭斯是副总统，二人后因“国会山骚乱”决裂。2023年6月，彭斯正式开始竞选美国总统，但数月后宣布退选。特朗普近期锁定了美国2024年总统选举共和党总统候选人提名，拜登也锁定了民主党总统候选人提名。

美国媒体认为，彭斯的最新表态加深了他同特朗普之间本已尖锐的分歧，同时也表明，尽管特朗普在意识形态和风格上加强了共和党的“特朗普化”，但共和党内部仍然存在分歧。

特朗普目前身陷4起刑事案件，其中“封口费”案原定本月25日开庭，但因位于曼哈顿的纽约南区联邦检察官办公室近期才向控辩双方发送数万页与案情相关的法律文件，本案主控检察官日前同意将开庭日期推迟至多一个月。

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