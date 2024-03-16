新华社日内瓦3月15日电（记者石松）联合国人权理事会第55届会议期间，“人权法律保障的中国经验”主题边会15日在瑞士日内瓦举行。边会由西北政法大学人权研究中心主办，邀请了来自国内外的专家学者，围绕脱贫攻坚、荒漠化治理、反恐、残疾人体育权利等议题，交流探讨人权法律保障的中国经验。

西北政法大学校长、人权研究中心主任范九利表示，中国通过不断健全人权法律保障，切实提高了人民生存权、发展权的保障水平，可以将中国经验分享给更多国家和地区，尤其是发展中国家，以促进全球人权事业不断发展。

美国明尼苏达大学教授方强认为，中美两国可以通过学术交流、法律研究和人权对话增进相互了解，通过对话与合作共同探讨人权法律保障的具体实践。

西北政法大学人权研究中心执行主任马成表示，从构建完整的脱贫攻坚法律体系，到最新出台的乡村振兴促进法，中国持续为减贫和共同富裕提供坚实的法律保障。

来自摩洛哥的武汉大学博士研究生何晓娜表示，中国对扶贫、经济发展和法律改革的承诺，证明了其韧性、适应性和致力于促进人类尊严和福祉的奉献精神。

西北政法大学新闻传播学院（艺术学院）副院长郭淼表示，中国走出了一条符合自然规律、符合国情地情的中国特色防沙治沙道路，通过环境政策、环境义务及责任立法对人民群众日益增长的优美生态环境需要予以保障。

西北政法大学人权研究中心讲师杨博文认为，中国构建了一套既符合宪法精神又尊重人权的反恐法律体系，在开展反恐行动时，中国始终坚守宪法规范的基础，并将人权保护作为不可或缺的组成部分。

西北政法大学人权研究中心助理研究员王姝琪表示，近年来，中国残疾人体育事业的法律政策保障更加有力，残疾人康复健身体育和竞技体育成就显著。

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