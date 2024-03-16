新华社联合国3月15日电（记者王建刚）联合国安理会日前举行预防冲突与妇女青年赋权高级别公开辩论会，国务院妇女儿童工作委员会副主任黄晓薇在会上表示，中方支持联合国在推动妇女和青年赋权方面作出进一步探索和努力。

联合国妇女地位委员会第68届会议正在纽约联合国总部举行，黄晓薇率中国代表团出席。黄晓薇在发言中表示，预防冲突、维护国际和平与安全，离不开妇女和青年的广泛参与。安理会先后通过第1325号和第2250号决议，充分肯定妇女、青年对和平进程的重要贡献，为推动妇女、青年投身和平发展事业提供了重要指引。

黄晓薇表示，面对动荡不安的国际形势，有必要进一步支持妇女、青年赋权，帮助他们更好地应对变化的世界，发挥他们在和平发展事业中的智慧和潜能。正反两方面经验表明，优先解决好贫困、失业、收入不均等发展问题，有助于从根本上预防和应对冲突。支持妇女、青年经济赋权和能力建设，让他们获得教育和就业机会，有助于为维护稳定、促进发展、实现可持久和平打下坚实基础。

黄晓薇说，中国始终是妇女、青年赋权和发展事业的坚定倡导者和积极行动派，致力于通过立法保障、政策措施支持妇女全面共享经济社会发展成果。中国帮助4400多万农村妇女摆脱绝对贫困。目前，中国全社会就业人员中女性占比超过四成，科技工作者中女性占比45.8%，数字贸易、电商、直播等新业态中女性约占三分之一。中方高度重视青年工作，制定实施全面促进青年发展的国家级专项规划，在教育、就业等领域出台超过240项青年发展政策，超过187个城市主动探索建设青年发展型城市。越来越多的青年成为科技创新、乡村振兴和国际合作的主力军。

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