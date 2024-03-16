新华社莫斯科3月15日电（记者黄河）俄罗斯总统普京15日说，乌克兰军队近日多次试图进攻俄罗斯本土均未取得成功，乌军试图通过袭击扰乱俄总统选举投票。

普京当天以视频形式与俄安全会议成员举行会议时说，从12日至今，乌方主要利用特种部队、外国雇佣兵和乌军支援部队多次试图进入俄领土，制造了多起破坏和恐怖袭击事件，其中4起发生在别尔哥罗德方向，一起发生在库尔斯克方向。

普京说，乌军为此动用了超过2500人、35辆坦克和40辆装甲车，但未取得成功，且因此损失60%的人员和超过50%的装甲装备。

他还强调，乌军上述行动从军事角度看“毫无意义”，从人道角度看则是“犯罪行为”，其目的是扰乱俄总统选举投票进程，对与乌克兰接壤地区的俄平民进行“恐吓”。

俄罗斯国防部15日发表通报说，12日至14日，俄武装部队同俄联邦安全局边防部门一同挫败了乌武装人员突入俄别尔哥罗德州和库尔斯克州领土的行动，乌方在行动中损失了1500多名军人，其中约500人死亡，另有18辆坦克和23辆装甲车被摧毁。

2024年俄罗斯总统选举正式投票于15日至17日举行。据俄总统网站消息，普京15日以在线形式参与了总统选举投票。

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